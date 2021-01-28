ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації.

Напередодні Україна намагалася оскаржила права Росії у Парламентській асамблеї.

Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проголосували за підтвердження повноважень російської делегації в організації. Дебати і голосування щодо відповідної резолюції пройшли у четвер, 28 січня, у завершальний день зимової пленарної сесії ПАРЄ. За те, щоб Росія зберегла свої права у ПАРЄ проголосувало 107 осіб, проти – 36, ще 24 утрималися.

Віцепрезидент ПАРЄ народний депутат Олександр Мережко, закликаючи делегатів голосувати проти підтвердження повноважень Росії зазначив: «Коли було ухвалено рішення повернути російську делегацію до ПАРЄ, то очікувалося на досягнення певного поступу з боку Росії, що вона змінить своє ставлення до прав людини. І нині ми запитуємо: де поступ? Відповідь така: поступу немає. Ситуація з правами людини в РФ неухильно погіршується. В організації, яка просуває права людини і утверджує верховенство права, не може бути місця для такої держави, яка скоює воєнні злочини, окуповує території сусідів».

Делегат з Литви Емануеліс Зінгеріс (Emanuelis Zingeris) нагадав, що ПАРЄ ухвалила близько 20 резолюцій, за якими вимагала від РФ виконувати свої міжнародні зобов'язання. «Жодне з цих зобов'язань не було виконано. Тому є дуже поважні підстави оскаржити повноваження російської делегації», – заявив литовський депутат. Він також вказав на неприпустимість, коли конституція РФ дозволяє російській владі не виконувати рішення міжнародних судів, зокрема, ЄСПЛ.

У тексті резолюції міститься твердження про «загострення негативних тенденції щодо демократії та прав людини в Росії». У зв'язку з цим висловлено заклопотаність ухваленням минулого року поправок до Конституції РФ, які «дають Конституційному суду можливість визнавати недійсними рішення ЄСПЛ», а також, в силу положень, які стосуються захисту територіальної цілісності, «роблять практично неможливим вирішення питання щодо Криму». У зв'язку з цим документ закликає слідувати рекомендаціям Венеціанської комісії, опублікованим минулого році. У той же час в підсумковому документі наголошується, що підтримка даної резолюції депутатами не означає фактичного визнання анексії Криму Росією.

Окремо в резолюції висловлюється стурбованість у зв'язку з визнанням небажаної на території Росії діяльності низки неурядових організацій, зокрема таких, що пов'язані з Радою Європи. У документі міститься також заклик звільнити арештованого російського опозиціонера Олексія Навального, і тих, хто був затриманий під час маніфестацій на його підтримку.

Українська делегація разом з представниками балтійських держав і Великої Британії намагалася провести до резолюції поправку, згідно з якою Асамблея могла б знову повернутися до питання російських повноважень на сесії в червні. Однак переважна більшість депутатів не підтримали цю ініціативу.