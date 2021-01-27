Президент відкликав проєкт про відставку всіх суддів КС.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема, Президент своїм указом леґітимізував законопроєкт щодо відповідальності за приховування статків, ухвалений Радбезом. Проєкт передбачає повернення покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації, переказує пресова служба ОП.

Так, проєкт пропонує внести зміни у статтю 366-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації), передбачивши, що умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається штрафом від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо суб’єкт декларування умисно вніс недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то пропонується встановити покарання у вигляді штрафу від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Крім того, законопроєктом пропонується внести зміни до статті 366-3 Кримінального кодексу (неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), згідно з якими за умисне неподання декларації передбачається карати штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Водночас, Президент Зеленський відкликав для доопрацювання проєкт закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства.

Як повідомляє видання "Українська правда", про це заявив на засіданні парламентського комітету з питань правової політики народний депутат Андрій Костін. Лист від Зеленського надійшов до парламенту 27 січня.

Нагадаємо, після рішення Конституційного Суду України про скасування низки норм антикорупційного законодавства у жовтні 2020 року Зеленський вніс до ВР законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".

Проєкт закону містив дві статті. Першою пропонувалося визнати рішення КС від 27 жовтня 2020 року "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів". Ініціювалося повернення редакцій закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу, що діяли до рішення КСУ.

Натомість у іншій статті йшлося про припинення повноважень складу Конституційного Суду.