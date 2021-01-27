Байден попередив Путіна, що підтримуватиме суверенітет України.

Між президентами США і Росії відбулася доволі жорстка телефонна розмова.

 

 

Президент США Джо Байден у вівторок поговорив телефонічно з президентом Росії Володимиром Путіним. Це була перша розмова Байдена з російським лідером з моменту вступу нового американського президента на посаду – повідомило радіо Voice of America з покликом на інформацію на сайті Білого дому.

 

Цікаво, що повідомлення про цей телефонат з Кремля і з Білого дому суттєво різняться між собою. Наприклад, якщо речники російського президента згадували про «нормалізацію відносин між Росією та США в інтересах обох країн» та «внутрішньоукраїнське врегулювання», то прес-секретарка Білого дому Джен Псакі зазначила, що американський президент висловив «рішучу підтримку суверенітету України перед обличчям триваючої російської агресії». А прес-аташе амбасади США в Москві Ребекка Росс (Rebecca Ross), повідомляючи про телефонну розмову двох лідерів, написала у Twitter: «Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати рішуче діятимуть на захист своїх національних інтересів».

 

У Вашінґтоні повідомили, що Байден згадав також у розмові з Путіним гакерські атаки, втручання у вибори в США, ситуацію навколо отруєння Олексія Навального, а також повідомлення про те, що росіяни пропонували винагороду талібам за вбивства американських військовослужбовців в Афганістані. У Москві ж прізвище Навального, гакерів і афганську історію у контексті телефонату взагалі не згадали, як і деякі інші гострі питання у відносинах між двома країнами. Речники Кремля обмежилися загальними нейтральними фразами на кшталт  «бесіда мала діловий і відвертий характер».

 

Втім, окрім явних розбіжностей, під час розмови Байдену і Путіну вдалося досягти першої домовленості – пролонґувати російсько-американський Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО-III), чинність якого закінчується на початку лютого.

27.01.2021

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