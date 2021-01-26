Сенат затвердив Ентоні Блінкена на посаді держсекретаря.

Він виступає за максимально жорсткі штрафні заходи щодо Кремля.

Сенат США у вівторок, 26 січня, схвалив кандидатуру Ентоні Блінкена (Antony Blinken) на посаду державного секретаря. Про це повідомило радіо Voice of America. Під час голосування з цього питання в повному складі Сенату за затвердження Блінкена проголосували 78 сенаторів, проти – 22. Раніше висунуту президентом Джо Байденом кандидатуру Блінкена схвалив сенатський Комітет з міжнародних відносин (13 – «за», три – «проти»).

Блінкен народився 16 квітня 1962 року в Нью-Йорку в єврейській родині. Його предки по батьковій лінії емігрували до США з Росії. В адміністрації 42-го президента США Білла Клінтона Блінкен працював в апараті Ради національної безпеки при Білому домі, він був спеціальним помічником президента з питань зовнішньої політики, старшим директором з європейських справ, а потім – зі стратегічного планування. У 2002-2008 роках майбутній держсекретар керував апаратом демократичної фракції комітету із закордонних справ Сенату. У цей період головою комітету був чинний глава держави, в нього також входив і Барак Обама.

Коли в 2009 році Обама став 44-м президентом США, а Байден – віцепрезидентом, Блінкен спочатку отримав посаду помічника віцепрезидента з національної безпеки. Але вже в 2013 році він став заступником помічника президента з нацбезпеки. У 2015-2017 роках Блінкен був заступником тодішнього держсекретаря Джона Керрі. В ході президентської кампанії 2020 року Блінкен входив до виборчого штабу Байдена, був його радником з міжнародних питань.

Минулого тижня на слуханнях в Сенаті Блінкен заявив, що відродить міжнародні альянси для протистояння «загрозам, що походить від Росії та Ірану». За його словами, адміністрація Байдена буде робити все можливе, щоб зупинити будівництво газогону «Північний потік – 2», і намагатиметься переконати в цьому партнерів в Євроунії. Він також додав, що влада США має намір розглянути можливість посилення односторонніх санкцій проти Росії. Він зазначив, що кроки і політика Москви є викликом для Сполучених Штатів, в зв'язку з чим Вашінґтон приділятиме цьому питанню значну увагу.

Коментуючи арешт Олексія Навального, Блінкен зазначив: «Це вражаюче, як сильно Володимир Путін боїться цієї людини».

Новий держсекретар стверджував, що США повинні надавати допомогу Україні як через її протистояння з Росією, так і з метою боротьби з корупцією та зміцнення державних органів управління. Він вважає, що Сполучені Штати повинні тримати двері НАТО відкритими для таких країн, як Україна й Грузія.