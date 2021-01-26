У Львові у неділю, 31 січня, Національна хорова академічна капела «Дударик» презентує нову мистецьку програму «Хор Ангелів», присвячену Року Біблії. Урочистий концерт відбудеться у Львівському органному залі о 17:00, повідомили організатори.

Фото www.facebook.com/dudaryk.admin

Ключовими учасниками дійства будуть хлопчики-хористи капели «Дударик» – 25 кращих співаків. Із хором виступатимуть солісти: Олена Романів (сопрано), Назар Хижий (кларнет), Святослав Роздобудько (сопілка), Олег Ярема (гітара). Акомпануватиме струнний квартет Львівської національної опери. Диригент – Мар’яна Хижа (головна хормейстериня капели), художній керівник – Дмитро Кацал.

«Хор Ангелів» - це, без перебільшення, 85 хвилин духовної терапії, відживлення і оновлення. Це повноводне джерело цілющої музики. Красивої, одухотвореної, віртуозної, світлої і екстрапрофесійної. Програма не нав'язує смислів, не провокує і не силує. «Хор Ангелів», як оаза серед пустелі - спраглого напуває, а втомленій душі дає спочинок. Це чистота і наївність дитячої душі хору хлопчиків, що вміє казати лише правду, водночас тренована незліченними концертними програмами, гастролями і прем’єрами. Це найдорожче обрамлення музикантами і солістами Львівської національної опери. Це програма, що мандруватиме з великим успіхом европейськими сценами. Але, насамперед, вона представляється львівському, а далі українському найріднішому слухачеві», – розповів директор «Дударика» Дмитро Кацал.

Фото www.facebook.com/dudaryk.admin

У програмі концерту – монодії і стихири, авторська духовна музика, переклади для солістів і хору у супроводі оркестру творів Баха, Генделя, Вебера, Арангуеса, Качіні, а також Слєпченко та Кацала.

Захід відбудеться з дотриманням вимог карантину. Квитки продаються у касі Органного залу і їхня кількість обмежена.