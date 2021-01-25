У Львові «Тихою ходою пам’яті» вшанували Героїв Небесної Сотні.

Сьогодні, 25 січня, у Львові пройшла «Тиха хода пам’яті». У такий спосіб містяни вшанували пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні: Юрія Вербицького, Романа Сеника, Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Олександра Бадери.

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До ходи, яку спільно організували Музей Гідності спільно з Студентським братством Львівщини, долучилися родини Героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності, представники вірменської та білоруської спільнот та декілька десятків містян.

Фото https://loda.gov.ua

«Ми вважаємо, що ми не маємо забувати нашу новітню історію, ми маємо пропагувати проукраїнські насторої і нести певні цінності, які ці люди хотіли привнести в 2014 році», – зазначив у коментарі журналістам співорганізатор ходи Ростислав Радиш.

Фото https://loda.gov.ua

Біля пам’ятника Тарасу Шевченку учасники ходи запалили лампадки, вишикувалися колоною, та вирушили за маршрутом: вул. Беринди – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Винниченка – сквер на Валах – Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні. Колона пройшла до меморіалу без музичного супроводу, вигуків та з дотриманням карантинних вимог.

Фото https://loda.gov.ua

На Меморіалі пам’яті відбувся спільний молебень, який провели священнослужителі Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Після молитви хор «Гомін» виконав «Плине кача» і гімн України.

Фото https://loda.gov.ua