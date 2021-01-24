Епіфаній привітав Філарета з народинами і подякував за Томос.

 

Предстоятель Православної Церкви України, митрополит Київський Епіфаній привітав із 92-літтям настоятеля Володимирського собору, почесного патріарха ПЦУ Філарета. 

 

 

Про це йдеться у вітанні, опублікованому на офіційній інтернет-сторінці автокефальної Церкви.

 

Митрополит Епіфаній хвалить 92-літнього владику за довготривалу роботу на розбудову української Церкви і дякує за автокефалію.

  

#дослівно

 

 

Ваша Святосте!

 

Від мене особисто та від нашої Помісної Української Православної Церкви, над розбудовою якої Ви разом з усіма нами успішно працювали як Предстоятель УПЦ Київського Патріархату понад 23 роки, прийміть вітання та найщиріші побажання з нагоди 92-ліття від дня Вашого народження.

 

Попри всі намагання як невидимих ворогів, духів злоби, так і численних супротивників розвитку й утвердження єдиної автокефальної УПЦ примножити суперечності, ми продовжуємо цінувати Ваш історичний внесок у справу, яка увінчалася успіхом Об‘єднавчого Собору та отриманням Томосу.

 

Бажаємо Вам міцного здоров‘я, мудрості та всіх благ від Бога! Нехай Господь спрямовує Вас у служінні Церкві на многії літа!

 

З любов’ю у Христі –
Епіфаній
Митрополит Київський і всієї України,
Предстоятель Православної Церкви України

 

Нагадаємо, почесний патріарх ПЦУ Філарет відсторонився від автокефальної, визнаної Константинополем Церкви, відстоюючи позицію, що Київський патріархат усе ще продовжує своє існування.

 

Філарет став у відкритий конфлікт із ПЦУ навесні 2019 року. У травні він оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а сам Філарет вважає себе чинним патріархом. При тім він заявив, що Президент Петро Порошенко, новий митрополит Епіфаній і сам Вселенський патріархат ошукали його.

 

У відповідь предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

 

У червні 2019 року Філарет провів "собор", яким скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність. Натомість Священний синод Православної Церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ всі парафії та монастирі Київського патріархату.

 

У листопаді 2019 року релігійна організація "Київська патріархія Української православної Церкви Київського патріархату" програла судову суперечку з офіційними державними службами і відтак вважається ліквідованою. 

 

Рік тому Філарета виключили з лав Синоду ПЦУ. Формальна підстава – тривала відсутність старійшини на засіданнях. Окрім того, ПЦУ підтвердила, що Філарет втратив повноваження керувати Київською єпархією і констатувала, що йому як архієрею на спокої канонічно заборонено звершувати будь-які хіротонії. "Клірики, іменовані ним у позастатутний спосіб єпископами, не є такими, зроблене для них і зроблене ними – усе нікчемне", – наголосив керівний орган ПЦУ у лютому 2020 року.

 

24.01.2021

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