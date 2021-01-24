Начальник Генштабу ЗС Іспанії подав до демісії через вакцинацію від COVID-19.

Генералові закидали, що він отримав заштрик позачергово.

 


 

Начальник Генерального штабу Збройних сил Іспанії генерал Міґель Анхель Вільярроя (Miguel Ángel Villarroya) вирішив подати до демісії через скандал, що виник після того, як він зробив щеплення від коронавіруса. Про це повідомило газета El Mundo.

 

Генерала звинуватили в тому, що він разом з іншими високопоставленими військовими чинами, котрі перебувають під його командуванням, пройшов вакцинацію від COVID-19 поза встановленою чергою. У зв'язку з цим Вільярроя надіслав міністерці оборони Іспанії Марґариті Роблес (Margarita Robles) прохання про відставку. Керівниця військового відомства прийняла демісію. 26 січня з цього приводу збереться Рада міністрів Іспанії, яка, зокрема, має визначити нового кандидата на вакантну посаду.

 

У своєму ласті до Роблес генерал запевняв, що дотримувався встановлених протоколами правил і не користувався своїм привілейованим становищем при отриманні препарату від коронавіруса. У той же час його критики стверджують, що Вільярроя віддав наказ вакцинувати себе та інших військовослужбовців, відряджених до Генштабу країни, незважаючи на те, що вони не входять в пріоритетну групу з імунізації населення від коронавіруса.

 

Кампанія з вакцинації в Іспанії розпочалася ще 27 грудня минулого року. Згідно з рішенням Міністерства охорони здоров'я країни, першими щеплення можуть отримати мешканці геріатричних пансіонатів, а також медперсонал.

 

З початку поширення інфекції в Іспанії виявлено майже 2,5 мільйона випадків зараження. Загалом через коронавіруса в королівстві померли 55,4 тисяч осіб. Після різдвяних свят темпи поширення хвороби в країні знову стали зростати. У зв'язку з цим влада різних реґіонів змушена посилювати обмежувальні заходи.

24.01.2021

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