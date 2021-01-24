Найбільше нових випадків COVID-19 - на Львівщині і на Франківщині.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3915 нових випадків коронавірусної хвороби. Натомість офіційна статистика зафіксувала 5407 одужань.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю в системі моніторингу поширенння епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

Найбільше нових добових випадків захворювання зафіксували на Львівщині (320) та Івано-Франківщині (292). На Галичині, очевидно, даються взнаки різдвяні свята, котрі зґенерували нові ланцюжки поширення ковіду.

Поза тим, темпи пошрення ковіду спадають. Якщо порівнювати середню кількість добових випадків тиждень до тижня (у разах), то на графіку ще чіткіше видно "просідання" епідемії. Коефіцієнт становить 0,68 – мінімальний за весь час пандемії.

Порівняння тиждень до тижня (у разах). Чітко видно"святковий" стрибок

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 83 смерті. Загальна кількість летальних випадків зросла до 21 861.

За час пандемії в Україні зареєстрували 1 191 812 захворювань. Офіційно в Україні є 222 437 активних носіїв ковіду.