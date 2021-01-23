Журнал про українську мову "Дивослово" може закритися на 70-ліття.

Журнал для вчителів української словесності "Дивослово" може припинити своє існування на своє 70-ліття. Часописові бракує фінансування для підтримання діяльності, а коштів від передплати вистачить лише на три місяці.

Про це повідомила мовознавець Лариса Масенко.

"Немає потреби пояснювати, наскільки важливими є якісні періодичні видання для освітян. Тим прикріше було дізнатися від редакторки"Дивослова" - одного з найкращих часописів з української мови і літератури, що цього року він припиняє існування. Передплати вистачає лише на три місяці - і, за іронією долі, видання загине якраз тоді, коли йому виповниться 70 років", - повідомила пані Масенко у Facebook.

Редакція "Дивослова" підтвердила загрозу зникнення журналу.

"Ми боремося за існування. Мобілізуємо резерви і намагаємося зберегти журнал", - ідеться у повідомленні.

Часопис "Дивослово" заснований 2 березня 1951 року; він є найстарішим українським виданням для вчителів-словесників, викладачів середніх і вищих навчальних закладів. У журналі друкуються актуальні статті з мовознавства, літературознавства, методики української мови й літератури.

Лариса Масенко нагадує, що 2008 року припинив виходити часопис "Урок української". Мовознавиця пропонує партіям, політикам передплатити по журналові кожній школі хоча б у одній області.