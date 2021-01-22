Байден доручив розвідці США розслідувати агресивні дії Кремля.

Йдеться, зокрема, про втручання у вибори, кібератаки й отруєння Навального.

 

 

Президент США Джозеф Байден доручив спецслужбам провести «повну оцінку» інформації про агресивні дії Росії з тим, щоб «притягнути її до відповідальності». Про це повідомив телеканал CNN з покликом на слова речниці Білого дому Джен Псакі (Jen Psaki), котра у четвер, 21 січня, провела брифінг для журналістів. Мова йде, зокрема, про масштабні гакерські атаки на американські урядові відомства, втручання у вибори й отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

 

Псакі зазначила, що ця перевірка потрібна для того, щоб вирішити, наскільки доцільною є пролонґація Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III). «Хоча ми працюємо з Росією з метою просування інтересів США, ми також працюємо і над тим, щоб притягти Росію до відповідальності за її нерозумні й ворожі дії. І з цією метою президент доручив розвідувальній спільноті провести повну оцінку кібератак проти SolarWinds, втручання Росії у вибори 2020 року, використання нею хімічної зброї проти лідера опозиції Олексія Навального, а також тверджень про нагороди (афганським бойовикам, – Z) за атаки на військовослужбовців США в Афганістан», – пояснила вона.

 

Американська розвідувальна спільнота (intelligence community) охоплює 17 різних служб. 21 січня нова директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс (Avril Haines) – перша жінка на цій посаді – склала присягу. Означене розпорядження президента Байдена ляже передовсім на її плечі.

 

Експерти досить одностайно відзначають, що адміністрація Байдена – це перша американська адміністрація з часу закінчення Холодної війни, яка на початку своєї каденції навіть не декларує мету поліпшити відносини з Росією.

22.01.2021

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