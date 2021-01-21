Львів'ян кличуть на рок-концерт, присвячений солісту AC/DC – Бону Скотту.

У Львові в арт-просторі «ENNIO Event Square» 19 лютого відбудеться триб’ют-шоу легендарних AC/DC. Гурт AS/DS дасть потужний рок-концерт з нагоди дня пам’яті вокаліста Бона Скотта, повідомили організатори.

Фото https://ennio.com.ua

AS/DS – київський проєкт, унікальний тим, що це перший і єдиний офіційний триб’ют легендарних AC/DC в Україні. Вони дуже схожі стилем, зовні і передають неймовірну енергетику, яку потрібно швидше відчути і протанцювати, ніж описувати словами.

Учасники AS/DS зробили понад 300 шоу, отримали офіційний дозвіл на використання творів гурту AC/DC від компанії «Українська музика / Universal», але найважливішим і визначальним став весняний період 2013 року: хлопці стали першим і єдиним наразі триб’ютом в світі, який за 39 днів дав 30 концертів по містах України, Білорусі та Казахстану.

«Прийшовши на концерт у Львові, ви отримаєте можливість почути професійно виконані хіти AC/DC наживо, адже найвищий рівень виконання підтверджений сертифікатом. Не пропустіть нагоди показати молодому поколінню, що таке справжній рок і самому повернутися в молодість.. Живий звук», – зазначено у повідомленні.

Фото https://ennio.com.ua

Захід відбудеться з дотриманням карантинних вимог. Квитки на захід – за посиланням.

Нагадаємо, соліст гурту AC/DC Бон Скот помер 19 лютого 1980 року. Він похований на кладовищі Фрімантла в Австралії. У 2006 році його могилу визнали місцем культурної та національної спадщини Австралії і почали охороняти. Невдовзі після смерті Бона, музиканти AC/DC записали із Браяном Джонсоном альбом «Back in Black», присвячений Бону Скотту.

Гурт AC/DC був заснований у Сіднеї у грудні 1973 року. Загальна кількість проданих альбомів перевищує 250 мільйонів копій, найуспішніший альбом AC/DC був проданий у кількості більше 21 мільйонів примірників у США і більше 42 мільйонів за їх межами. У цілому, AC/DC – найуспішніший й найвідоміший рок-гурт з Австралії. Історію гурту умовно ділять на дві епохи, пов’язані із солістами: «Еру Бона Скотта» (1974 – 1980) і «Еру Браяна Джонсона» (з 1980 – до сьогодні).