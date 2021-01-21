Інавгураційна промова президента США

Головний судде Робертсе, віце-президенте Гарріс, спікере Пелосі, лідере Шумере, лідере Макконнелле, віце-президенте Пенсе, шановні гості та мої співвітчизники!

Це день Америки.

Це день демократії.

День історії та надії.

Оновлення та рішучості.

Америка через горнило століть знову пройшла випробування, і Америка відповіла на виклик.

Нині ми святкуємо тріумф не кандидата, але справи, чину демократії.

Воля народу почуто, і волю народу прийнято.

Ми знову дізналися, що демократія безцінна.

Демократія тендітна.

І в цю годину, друзі мої, демократія восторжествувала.

Тому тепер, на цій священній землі, де лише кілька днів тому насильство намагалося похитнути сам фундамент Капітолію, ми зібралися разом під Богом як єдина неподільна нація, щоб здійснити мирну передачу влади, як робили це більше двох століть.

Ми дивимося вперед на наш унікальний американський шлях – невтомний, сміливий, оптимістичний, – і встановлюємо наші цілі нації, нації, якою, як ми знаємо, ми можемо і повинні бути.

Я дякую моїм попередникам з обох партій за їх присутність тут.

Я дякую їм від щирого серця.

Ви знаєте стійкість нашої Конституції і силу нашої нації – як і президент Картер, з яким я говорив вчора ввечері, хоч він і не може бути з нами сьогодні, та ми вітаємо його за його службу довжиною в життя.

Я щойно прийняв священну присягу, яку приймали всі ці патріоти – клятву, вперше принесену Джорджем Вашингтоном.

Але Американська історія залежить не від когось із нас, не від деяких з нас, а від усіх нас.

Від "Ми є народом", що прагне до досконалішого Союзу.

Це велика нація, і ми добрий народ.

За століття, пройшовши через бурі і розбрати, в мирі та у війні, ми сягнули так далеко. Але маємо пройти ще дальше.

Ми просуватимемося вперед швидко і наполегливо, бо в цю зиму небезпек і можливостей маємо багато зробити.

Багато направити.

Багато відновити.

Багато зцілити.

Багато побудувати.

І багато здобути.

В історії нашої країни небагато було періодів складніших чи важчих, ніж той, в якому ми є тепер.

Вірус, що з'являється раз на століття, безшумно крадеться по країні.

За один рік він забрав стільки життів, скільки Америка втратила за всю Другу світову війну.

Втрачено мільйони робочих місць.

Закрито сотні тисяч підприємств.

Нами рухає заклик до расової справедливості, якому щонайменше чотириста років. Мрія про справедливість для всіх більше не буде відкладатися.

Від самої планети виходить крик про виживання. Крик, що вже не може бути відчайдушнішим чи яснішим.

А тепер – ще зростання політичного екстремізму, супрематія білих, внутрішній тероризм, яким ми мусимо протистояти і які ми здолаємо.

Подолання цих викликів – відродження нашої душі і забезпечення безпечного майбутнього Америки – вимагають чогось більшого, ніж тільки слів.

Для цього потрібно найбільш невловиме в демократії: єдності.

Єдності.

В іншому січні у Вашингтоні, в день Нового 1863 року, Авраам Лінкольн підписав Декларацію про звільнення рабів.

Торкнувшись пером паперу, президент сказав: "Якщо колись моє ім'я увійде в історію, то це станеться завдяки цьому акту, і вся моя душа в ньому".

Вся моя душа в ньому.

Сьогодні, в цей січневий день, вся моя душа в цьому:

Поєднання Америки.

Об'єднання нашого народу.

І об'єднання нашої країни.

Я прошу кожного американця приєднатися до мене в цій справі.

Об'єднання для боротьби з загальним ворогом, з яким ми стикаємося:

Гнів, образа, ненависть.

Екстремізм, беззаконня, насильство.

Хвороби, безробіття, безнадійність.

Об'єднавшись, ми можемо робити великі справи. Важливі речі.

Ми можемо виправити неправильне.

Ми можемо дати людям добру роботу.

Ми можемо навчати наших дітей у безпечних школах.

Ми можемо подолати цей смертельний вірус.

Ми можемо винагородити працю, відновити середній клас і забезпечити охорону здоров'я для всіх.

Ми можемо забезпечити расову справедливість.

Ми можемо знову зробити Америку провідною силою добра у світі.

Я знаю, що розмова про єдність може здатися комусь дурною фантазією.

Я знаю, що сили, які розділяють нас, глибокі і вони реальні.

Але я також знаю, що вони не нові.

Наша історія була постійною боротьбою між американським ідеалом про те, що ми всі створені рівними, і суворою потворною реальністю, коли расизм, нативізм, страх і демонізація надовго розривали нас.

Безперервна битва.

Ніколи нема гарантії перемоги.

Через громадянську війну, Велику депресію, світову війну, 11 вересня, через боротьбу, жертви і невдачі наші "кращі ангели" завжди перемагали.

У кожен з цих моментів нас було достатньо, щоб разом всі ми рухалися вперед.

І ми можемо зробити так зараз.

Історія, віра і розум вказують шлях, шлях єдності.

Ми можемо бачити один в одному не ворогів, а сусідів.

Ми можемо ставитися один до одного з гідністю і повагою.

Ми можемо об'єднати зусилля, перестати кричати і знизити температуру.

Бо без єдності немає миру, лиш гірч і лють.

Нема прогресу, лиш виснажливе обурення.

Нема нації, тільки стан хаосу.

Це наш історичний момент кризи і викликів, і єдність – це шлях вперед.

І ми мусимо зустріти цей момент як СПОЛУЧЕНІ Штати Америки.

Якщо ми зробимо це, я гарантую вам, що ми не програємо.

Ми ніколи, жодного разу не програвали в Америці, коли діяли разом.

Тому, нині, в цей час і в цьому місці, почнімо заново.

Всі ми.

Послухаймо один одного.

Чути один одного. Бачити один одного.

Проявляйте повагу один до одного.

Політика не повинна бути бурхливим вогнем, що знищує все на своєму шляху.

Не має кожна незгода перетворюватися на тотальну війну.

І ми мусимо відкинути культуру, в якій самими фактами маніпулюють і навіть фабрикують.

Мої дорогі американці, ми маємо бути іншими, не такими.

Америка має бути кращою за це.

І я вірю, що Америка є кращою за це.

Просто подивіться навколо.

Ми стоїмо тут, в тіні купола Капітолію, побудованого під час Громадянської війни, коли сам Союз висів на волосині.

І все ж ми вистояли і перемогли.

Ми стоїмо тут і дивимося на величний Молл, де доктор Кінг розповідав про свою мрію.

Ось ми стоїмо тут, де 108 років тому на іншій інавгурації тисячі протестансів намагалися перешкодити сміливим жінкам виступити за право голосу.

Сьогодні ми відзначаємо приведення до присяги першої в історії Америки жінки, обраної на національний пост віце-президента Камали Гарріс.

Не кажіть мені, що нічого не можна змінити!

Ми стоїмо тут – через Потомак від Арлінґтонського національного цвинтаря, де у вічному спокої спочивають герої, що востаннє повною мірою проявили відданість.

І ми стоїмо тут, всього через кілька днів після того, як зворохоблений тлум вирішив, що насильством може змусити замовкнути волю народу, зупинити роботу нашої демократії і вигнати нас з цієї священної землі.

Цього не сталося.

Цього ніколи не станеться.

Ні сьогодні.

Ні завтра.

Ніколи!

До всіх, хто підтримував нашу кампанію: я схиляю голову перед вашою вірою в нас.

До всіх, хто не підтримав нас: дозвольте сказати: прислухайтеся до мене в міру того, як ми просуватимемося вперед. Зміряйте мене і моє серце.

І якщо ви все ж не погодитеся зі мною, хай так і буде.

Це демократія. Це Америка. Право на мирну незгоду в межах кордонів нашої Республіки, можливо, є найбільшою силою нашої нації.

Але ясно почуйте мене: незгода не мусить вести до роз'єднання.

І я обіцяю вам: я буду президентом для всіх американців.

Я буду так само наполегливо боротися за тих, хто не підтримував мене, як і за тих, хто підтримував.

Багато століть тому святий Августин, святий моєї Церкви, писав, що народ – це множина, що визначається загальними об'єктами її любові.

Які загальні об'єкти любові визначають нас як американців?

Я думаю, що знаю.

Можливість.

Безпека.

Свобода.

Гідність.

Повага.

Честь.

І, звичайно, правда.

Останні тижні і місяці дали нам болісний урок.

Є правда, і є брехня.

Брехня, сказана заради влади і вигоди.

І у кожного з нас є обов'язок і відповідальність, як у громадян, як у американців, і особливо як у лідерів – лідерів, які присягли шанувати нашу Конституцію і захищати нашу націю — захищати правду і знищувати брехню.

Я розумію, що багато американців дивляться в майбутнє з деяким страхом і тремою.

Я розумію, що вони бентежаться про свою роботу, про опіку своїх сімей, про те, що буде далі.

Я розумію це.

Але відповідь полягає не в тому, щоб повернутися всередину в себе, відступити в конкуруючі фракції, не довіряючи тим, хто виглядає не так, як ви, або молиться не так, як ви, або не отримує новини з тих же джерел, що і ви.

Ми повинні покласти край цій нецивілізованій війні, яка протиставляє червоне синьому, сільське – міському, консервативне – ліберальному.

Ми можемо зробити це, якщо відкриємо наші душі, а не зачерствіємо нашими серцями.

Якщо виявимо трохи терпимості і смирення.

Якщо хоч на мить готові опинитися на місці іншої людини.

Бо штука життя в тому, що неможливо вирахувати, що з тобою зробить доля.

Бувають дні, коли нам потрібна допомога.

Бувають інші дні, коли нас просять помогти.

Ось так і ми мусимо бути один стосовно іншого.

І якщо ми будем такими, наша країна стане сильнішою, процвітаючою, готовнішою до майбутнього.

Мої дорогі американці, в майбутній роботі ми будемо потребувати одне одного.

Будемо потребувати всіх наших сил, щоб вистояти в цю темну зиму.

Ми вступаємо в цілком, може бути, найважчий і смертоносний період вірусу.

Ми мусимо залишити осторонь політику і, нарешті, протиставитись цій пандемії як єдина нація.

Я обіцяю вам: як сказано в Біблії, плач може тривати ніч, але радість приходить вранці.

Ми пройдемо це разом.

Світ нині дивиться.

Отож, ось мій месидж тим, хто є за межами наших кордонів: Америка пройшла випробування, і ми стали сильнішими.

Ми відновимо наші союзи і знову анґажуємося у світ.

Не для того, щоб вирішувати виклики вчорашні – а сьогоднішні і завтрашні.

Ми будемо вести не тільки прикладом нашої сили, а й силою нашого прикладу.

Ми будемо сильним і надійним партнером за мир, поступ і безпеку.

Ми через стільки всього перейшли в цій країні.

І в своєму першому виступі в якості Президента я хотів би попросити вас приєднатися до мене в хвилину мовчазної молитви, щоб згадати всіх, кого ми втратили в минулому році через пандемію.

Тих 400 тисяч співвітчизників – матерів і батьків, чоловіків і дружин, синів і дочок, друзів, сусідів і колег.

Ми будемо шанувати їх, ставши народом і нацією, якими, як ми знаємо, ми можемо і повинні бути.

Ми вшануємо їх, ставши тим народом та країною, що, як ми знаємо, можемо і повинні стати.

Вимовім безмовну молитву за тих, хто втратив своє життя, за тих, що залишилися позаду, і за нашу країну.

[хвилина мовчання]

Амінь.

Це час випробувань.

Ми зітнулися з нападом на демократію і на правду.

Страшенний вірус.

Зростаюча нерівність.

Ураження системним расизмом.

Кліматична криза.

Роль Америки в світі.

Будь-якого одного з них було би достатньо для повноцінного виклику.

А ми фактично стикаємося з ними всіма одночасно, що кладе на націю найсерйознішу відповідальність.

Тепер ми мусимо зробити крок вперед.

Всі ми.

Це час для сміливості, бо ж так багато треба зробити.

І в цьому нема сумнівів.

Нас – вас і мене – оцінять, за тим, як ми опануємо каскадні кризи нашої епохи.

Чи будемо на висоті можливостей?

Чи справимося з цієї рідкісною і важкою годиною?

Чи виконаємо ми свої зобов'язання і створимо новий і кращий світ для наших дітей?

Я вірю, що ми мусимо, і я вірю, що ми це зробимо.

І коли ми це зробимо, то напишемо наступний розділ американської історії.

Це історія може звучати як пісня, що так багато значить для мене.

Вона називається "Американський гімн", і одна строфа є для мене особливо яскравою:

"Праця і молитви

століть привели нас до цього дня

Якою буде наша спадщина?

Що скажуть наші діти?…

Дайте мені знати в моєму серці

Коли закінчаться мої дні.

Америко,

Америко,

Я віддаю тобі все найкраще.”

Додаймо нашу власну роботу і молитви до розгортання історії нашого народу.

Якщо ми зробимо це, то, коли наші дні підійдуть до кінця, наші діти і діти наших дітей скажуть про нас: вони віддали все найкраще.

Вони виконали свій обов'язок.

Вони зцілили зруйновану землю.

Мої дорогі американці, я закінчую сьогодні те, з чого почав, священною присягою.

Перед Богом і всіма вами я даю вам слово.

Я завжди буду з вами на рівні.

Я буду захищати Конституцію.

Я буду захищати нашу демократію.

Я буду захищати Америку.

Я віддам всі свої сили на служіння вам, думаючи не про владу, а про можливості.

Не в особистих інтересах, а в інтересах суспільства.

І разом ми напишемо Американську історію надії, а не страху.

Єдності, а не поділу.

Світла, а не темряви.

Американську історію пристойності і гідності.

Любові і зцілення.

Величі і добра.

Нехай це буде історія, яка веде нас.

Історія, яка надихає нас.

Історія, що розповідає прийдешнім століттям, що ми відгукнулися на виклик історії.

Що ми зустрілися цей момент.

Що демократія і надія, правда і справедливість не померли на наших очах, а процвіли.

Що наша Америка забезпечила свободу вдома і знову стала дороговказом для всього світу.

Це наш обов'язок перед нашими предками, перед нами самими і перед наступними поколіннями.

Отож, з цілеспрямованістю і рішучістю ми звертаємося до завдань нашого часу.

Підтримувані вірою.

Рухомі переконанням.

І, віддані один одному і цій країні, яку ми любимо всім серцем.

Хай Бог благословить Америку і нехай Бог захистить наші війська.

Дякую тобі, Америко.

Inaugural Address by President Joseph R. Biden, Jr.

20 січня від 11:52 перед полуднем до 12: 13 по полудню за EST

Неофіційний переклад