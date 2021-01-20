Джо Байден склав президентську присягу.

Церемонія інавгурації попри побоювання відбулася без жодних ексцесів.

У Вашінґтоні на Капіталійському пагорбі в середу, 20 січня, відбулася інавґурація на посаду 46-го президента США політика-демократа Джо Байдена, котрий переміг на виборах третього листопада. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, церемонія пройшла без жодних ексцесів попри побоювання, що радикальні прихильники експрезидента Дональда Трампа спробують влаштувати акції протесту.

Поклавши руку на Біблію, Байден склав президентську присягу. Те ж саме зробила й новообрана віцепрезидентка Камала Гарріс – перша в історії країни жінка на цій посаді. Сам 78-річний Джо Байден став найстарішим американським політиком, який обійняв посаду глави Білого дому.

У своїй інавгураційній промові Байден пообіцяв бути президентом для всіх американців, примирити розколоте американське суспільство і подолати політичні розбіжності.

«Ми повинні закінчити цю "негромадянську" війну, яка зіштовхує "червоних" (колір республіканців – ред.) зі "синіми" (колір демократів – ред.), сільських мешканців з міськими, консерваторів з лібералами. Ми зможемо зробити це, якщо відкриємо наші душі замість того, щоб обтяжувати серця, якщо ми продемонструємо терпимість і смирення», – закликав Байден.

Новий президент запевнив, що США мають намір відновити активну взаємодію з рештою світу. «Світ стежить за тим, що ми робимо, і ось, що я хотів би сказати тим, хто перебуває за межами США: Америка пройшла період випробувань, і ми вийшли з нього ще сильнішими. Ми відновимо наші альянси і знову будемо активно взаємодіяти зі світом не для того, щоб відповідати на колишні виклики, а для того, щоб реагувати на виклики сьогодення та майбутнього. Ми будемо сильним і надійним партнером у справі миру, поступу і безпеки. І ми вестимемо за собою не просто прикладом своєї сили, але і силою свого прикладу», – запевнив Байден.

Серед головних проблем, які країні належить подолати, новий американський лідер назвав також наслідки пандемії коронавіруса, проблеми внутрішнього тероризму і посилення ідеології переваги білої раси. Коментуючи заворушення в Капітолії шостого січня, Джо Байден заявив, що події, які були спрямовані на те, щоб підірвати фундамент демократії, насправді продемонстрували її цінність.

«Історія залежить не від конкретної людини, а від усіх нас. Ми велика країна, і ми хороші люди. Ми знову пересвідчилися, що демократія – це вища цінність, але водночас вона доволі тендітна. Тому її необхідно берегти і захищати», – підкреслив 46-й президент Сполучених Штатів.