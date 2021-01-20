Учасницю бойових дій затримала поліція, сприймаючи її за колаборантку із "ДНР".

 

Національна поліція України у вівторок затримала учасницю війни на Донбасі Вікторію Котеленець за підозрою в співпраці з терористами. Пані Котеленець звинувачують у конвоюванні українських військовополонених центром Донецька під час Дня Незалежності України 24 серпня 2014 року. Її затримали в момент отримання посвідчення учасника бойових дій у Міністерстві ветеранів.

 

 

Про затримання ветеранки повідомила офіцерка, публіцистка Олена Білозерська. Вона додала, що Котеленець (позивний "Фортуна") дійсно раніше мешкала в Донецьку і перебралася на вільну від окупації територію 2015 року. Однак Олена не вірить у версію "силовиків".

 

“Історія ця дуже стара, вперше ці звинувачення на адресу Віки з’явилися восени 2015 року, – написала Білозерська у Facebook. – Нагадаю, ми знаємо Віку з ранньої весни 2015-го, коли вона прийшла у наш підрозділ після того, як втекла з окупованого Донецька. Жінка на фото з полоненими має довге світле волосся і справді зовні схожа на теперішню Вікторію, але Віка показала тоді багато своїх фото за літо 2014-го – вона там виглядає зовсім по-іншому, має темну коротшу зачіску. За місяць, чи скільки там до “параду”, таке волосся не відросте. Також Вікторію неодноразово допитували СБУшники з приводу цих фото і щоразу переконувались, що на фото не вона. І ось зараз знову”, – написала Білозерська.

 

 

Народна депутатка України, засновниця руху "Госпітальєри" Яна Зінкевич вважає цинізмом, що поліція затримала ветеранку саме в момент отримання посвідки учасника бойових дій.

 

"Та ви вже взагалі всі подуріли? Ми всі, добровольці, що були в "Правому секторі", знаємо її і її чоловіка, також ветерана, з 14-го року? Який, до біса, сепаратизм? В комісії по наданню статусу УБД є представники всіх структур, до прикладу МВС та СБУ. Тобто на етапі наданню статусу ви жодних претензій не мали, а тепер раптово такі обвинувачення?" – обурилась Зінкевич.

 

Центр “Миротворець” заявив, що “двійником” Вікторії Котеленець із фото з “парадом” полонених є Ольга Сухова, 1982 року народження. Система розпізнавання облич NeuroIdentigraf ідентифікувала жінок на пропонованих знимках як різних людей.

 

 

20.01.2021

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