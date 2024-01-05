Московському попу, який виступав проти війни, заборонили служіння.

Замість нього настоятелем зробили колаборанта з України.

 

 

Протоієрея Російської православної церкви Олексія Умінського зняли з посади настоятеля у московському храмі Живоначальної Трійці у Хохлах та заборонили служіння. Про це повідомив  телеканал «Дождь»  з покликом на інформацію від парафіян храму. Також про це написала у своєму Telegram-каналі російська релігієзнавиця Ксенія Лученко.

 

За даними телеканалу, Умінського зняли з посади через його антивоєнні висловлювання в інтерв'ю колишньому головному редактору радіо «Эхо Москвы» Олексію Венедиктову. Інтерв'ю вийшло на Youtube-каналі «Живой гвоздь» у листопаді 2023 року. У ньому Умінський, зокрема, порадив вірянам РПЦ, які не хочуть ходити до храму, де «моляться за перемогу та за підтримку СВО», шукати священиків, які «намагаються не дуже сильно військовий дух на літургії зміцнювати», і «більше моляться за мир, ніж за перемогу».

 

А ще лютому 2022 року зразу ж після вторгнення Росії в Україну Олексій Умінський заявив: «Я не можу підтримати ці військові дії. Я молюся за мир, я молюся за те, щоб це якнайшвидше припинилося і якнайменше людей постраждало».

 

Олексій Умінський був настоятелем храму Живоначальної Трійці у Хохлах з 1993 року. Тепер замість нього настоятелем храму призначили протоієрея Андрія Ткачова – колаборанта з України, який з 2014 року мешкає в Росії. Ткачов підтримав вторгнення в Україну, з 2022 року він внесений до списку санкцій Києва.

05.01.2024

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