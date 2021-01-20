Від ковіду помер один зі засновників Руху, ексдепутат Володимир Черняк.

Від ускоалнень, спричинених коронавірусною хворобою, помер український політик, один зі засновників Народного руху України, народний депутат кількох скликань, доктор економічних наук Володимир Черняк.

Повідомлення про смерть Черняка з’явилося на його сторінці у Facebook 19 січня. Панові Володимиру було 79 років.

“Учора перестало битись серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук — Черняка Володимира Кириловича. Його не стало вночі 18 січня 2021 року після довготривалої боротьби з “ковідом”. Він залишиться в наших серцях назавжди!”, – йдеться у дописі.

Володимир Черняк народився 26 жовтня 1941 року в селі Мнишин на Рівненщині.

Працював завідувачем відділу теорії та методології Інституту економіки НАНУ, головним науковим співробітником Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України.

У 1994 році балотувався на посаду міського голови Києва.

Був народним депутатом СРСР (1989–1991), народним депутатом України III (1998–2002) та IV (2002–2006) скликань.