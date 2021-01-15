УГКЦ молиться за американський нарід перед зміною президента.

 

Глава Української греко-католицької Церкви Блаженніший Святослав звернувся зі закликом до американських єпархій УГКЦ піднести молитви за збереження миру у Сполучених Штатах Америки напередодні інавгурації нового президента.

 

Про це йдеться у листі глави УГКЦ, що його опублікував у Facebook голова Філадельфійської архиєпархії в США Борис Ґудзяк.

 

 

Блаженніший Святослав зазначає в листі до архиєпископів та єпископів у Штатах, що "найближчим часом американська громада зустрінеться з одним із найбільших викликів у сучасній історії через зміну політичної влади, глибокий поділ між громадянами та реальну небезпеку громадянської війни, може навіть збройної, з непередбачуваними наслідками". Владика зазначає, що від цього страждають і американські католики, "і від цього страждають наші вірні".

 

Глава УГКЦ підкреслив, що американська католицька Церква завжди стояла солідарно з греко-католиками "у стражданнях та потребах нашого народу як в Україні, так і в діаспорі", тож попросив про молитву та солідарність як "ознаку нашого братерства, єдності та підтримки".

 

"Я закликаю вас молитися одним голосом від всієї нашої Церкви за американський нарід, його лідерів та українську громаду в цій країні. Ми не можемо залишатися байдужими до їхньої біди та смутку... Віримо, що Господь Бог дослухається до наших молитов, пошле мир на планету, який так потрібен людям у нашому теперішньому світі", - закликає Блаженніший.

 

15.01.2021

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