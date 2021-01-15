Шмигаль передбачає, що маски носитимемо ще рік.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що маски та соціальне дистанціювання залишатимуться актуальними для українців аж до кінця 2021 року.

Про це Шмигаль сказав у інтерв'ю телеканалу "1+1".

"Ми зараз проходимо цей карантин, який допомагає нам збити потенційну хвилю захворювань після святкування Нового року, різдвяних свят. У лютому-березні ми очікуємо надходження вакцини в Україну і насправді це буде певне таке моральне полегшення, хоча вакцинування займе певний період часу", – сказав голова уряду.

"В будь-якому випадку, носіння масок, миття рук, соціальна дистанція – це основні заходи, які залишаються актуальними і будуть залишатися актуальними впродовж цілого цього року", – додав прем'єр.