Шмигаль передбачає, що маски носитимемо ще рік.

 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що маски та соціальне дистанціювання залишатимуться актуальними для українців аж до кінця 2021 року.

 

Про це Шмигаль сказав у інтерв'ю телеканалу "1+1".

 

 

"Ми зараз проходимо цей карантин, який допомагає нам збити потенційну хвилю захворювань після святкування Нового року, різдвяних свят. У лютому-березні ми очікуємо надходження вакцини в Україну і насправді це буде певне таке моральне полегшення, хоча вакцинування займе певний період часу", – сказав голова уряду.

 

"В будь-якому випадку, носіння масок, миття рук, соціальна дистанція – це основні заходи, які залишаються актуальними і будуть залишатися актуальними впродовж цілого цього року", – додав прем'єр.

 

15.01.2021

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