В Італії почався найбільший за останні 30 років процес над мафією.

На лаві підсудних опинилося 355 осіб.

13 січня о італійському місті Ламеція-Терме в Калабрії розпочався судовий процес над учасниками мафіозної організації Ndrangheta. Як повідомляє видання The Local, перед судом постали 355 осіб – ймовірних учасників організованого злочинного угруповання, а також політики, юристи, бізнесмени.

Через пандемію коронавіруса жоден з обвинувачених особисто не був присутній на першому засіданні. Вони стежили за початком процесу через відеозв'язок. Їхні обличчя показували на десятках телевізорів, встановлених в залі.

Фігурантів справи звинувачують у серії злочинів, скоєних в 1990-х роках, включно з вбивствами, торгівлею наркотиками, здирництвом, відмиванням грошей і зловживанням службовим становищем.

Для судового процесу побудували спеціальне приміщення з високим рівнем захисту. Засідання проходитимуть в залі на тисячу місць. Очікується, що після перших засідань обвинувачені будуть особисто брати участь в процесі, сидячи в клітках в масках і на відстані двох метрів один від одного. На засіданнях виступлять понад 900 свідків звинувачення і 400 свідків захисту. The Local пише, що суд заслухає, зокрема, свідчення 58 свідків, готових порушити так звану омерту – «кодекс честі» мафії, який забороняє співпрацювати з владою.

Майже всіх обвинувачених заарештували в грудні 2019 року, а саме розслідування тривало з 2016 року і охопило щонайменше 11 регіонів Італії. Щоб підтвердити звинувачення, учасники розслідування перехопили 24 тисячі розмов обвинувачених.