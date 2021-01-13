Уряд запроваджує державне регулювання цін на газ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ініціював запровадження державного регулювання ціни на газ для побутових споживачів.

Про це він заявив на засіданні Кабміну, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"Пропонується запровадити в Україні для всіх побутових споживачів державне регулювання ціни на газ на період до завершення карантинних обмежень або поточного опалювального сезону. Пропонована ціна 6,99 грн за кубометр. На сьогодні це найнижча ціна на українській біржі", – сказав Шмигаль.

Розмір знижки голова уряду підрахував у такий спосіб: оскільки деякі компанії продають газ за ціною понад 10 гривень, то українці отримають 30% економії.

"Сьогодні ситуація з пандемією ускладнює можливість українців заробляти додаткові доходи і компенсовувати значне зростання цін на біржах на газ. У зв'язку з цим останніми днями уряд і Президент проводили ряд нарад стосовно ситуації з цінами на комунальні послуги. На нараді у Президента, яка відбувалася сьогодні, було прийнято ряд відповідних рішень", – сказав прем'єр-міністр.

Він нагадав, що з 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення.

"Ми запустили ринок газу, і це процес незворотний. Вже понад пів мільйона українців змінили газопостачальника. Тисячі наших громадян користуються перевагами ринку газу, уклавши у вересні річний контракт на постачання газу за ціною 4,70 грн за кубометр. Зараз вони заощаджують до 50% порівняно з минулими роками", – наголосив Шмигаль.

При цім він підкреслив, що газопостачальники, які були монополістами, "роблять усе, аби не відпускати людей, залишати їх у "газовому" рабстві".

Із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування. У зв’язку зі зростанням цін на комунальні послуги відбулася низка протестів у різних регіонах.

Прем'єр-міністр 11 січня поінформував, що Кабінет Міністрів напрацював два підходи, які дозволять знизити ціну на газ для населення. Зокрема, перший підхід, який пропонує Міністерство енергетики, передбачає формування тарифів на газ за формулою "ціна на європейських хабах "мінус" транспортування газу до України". Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників.

Другий підхід, який пропонує НАК "Нафтогаз", передбачає посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить "Нафтогаз". Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що приведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів

Згідно з повідомленням ОП, у середу Президент Зеленський заявив на нараді з представниками НКРЕКП, НАК "Нафтогаз України" та фахівцями у сфері енергетики: "Ринкові ціни на сьогодні завеликі, особливо якщо зважати на пандемію. Ми як держава повинні стояти на захисті своїх громадян".

Зі слів в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, рішення запрацює з лютого. "Можу сказати, що, за нашими даними, середня ціна на газ в Україні в січні була вищою ніж 9600 гривень. Відповідно, ціна буде знижена в середньому для населення України до 6999 гривень", – повідомив Вітренко.

При тім Президент запевнив, що реформу на ринку палива не згортають.

"Однак пам’ятайте, що ми зберігаємо реформу. Ці зміни – не крок назад. Це зміни, які потрібні кожному українцю у зв’язку зі складною економічною ситуацією, у якій ми опинилися через пандемію. Обмеження тарифної сітки – це ідеологія лише карантинних заходів", – пообіцяв Зеленський.