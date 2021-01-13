Офіс Президента переоцінив ефективність купленої вакцини майже вдвічі.

 

Ефективність вакцини CoronaVac, розробленої китайською компанією Sinovac Biotech і законтрактованої Україною, під час випробувань у Бразилії показала ефективність на рівні лише 50,38%.

 

Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

 

 

Дослідження проводив біомедичний центр зі Сан-Паулу Butantan. Раніше, покликаючись на результати попередніх досліджень, він повідомляв про дещо вищу ефективність – 78%.

 

Експерти пояснили: зазвичай ефективність вакцини обраховують від числа учасників експерименту, які після щеплення все ж захворіли. Бутантан розділив випадки захворювань на шість категорій: безсимптомні, два рівні легкої хвороби, два рівні середньої і важкі. Безсимптомні і найлегші – не потребували медичної допомоги.

 

Власне 78% ефективності показала вибірка серед відносно легких, двох варіантів середньої та важких пацієнтів. А серед усіх (включно з легкими) – 50,3%.

 

У понеділок вакцина від Sinovac вперше отримала реєстрацію за межами Китаю – препарат пройшов ліцензування в Індонезії. Дослідження в Індонезії виявили, що ефективність вакцини становить 65,3%.

 

Раніше міністр охорон здоров'я України Максим Степанов заявив: Україна закупить вакцину лише в тому випадку, коли її ефективність буде не меншою ніж 70%. При тім міністр охорони здоров'я – як і Офіс Президента – приписав китайському препарату набагато вищу ефективність, аніж виявилося насправді. Зокрема, в офіційних повідомленнях ішлося про те, що скутечність щеплень в Індонезії сягла 97%.

 

"Проведені клінічні випробування у різних країнах, за результатами проміжних даних, показали ефективність препарату до 97%. Так, ІІІ фазу клінічних випробувань було проведено в Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність 97%) та Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність 91%)", – ішлося в повідомленні ОП.

 

Україна домовилася зі Sinovac про постачання 1 млн 913 тисяч доз вакцини. Під час першого постачання в Україну прибуде 700 тисяч доз протягом місяця після реєстрації вакцини або в країні-виробнику, або в інших країнах (серед яких згадувалася Бразилія).

 

13.01.2021

До теми

Поширити
Збруч
Розповідати історії
Андрій Бондаренко
Жанр сторітелінгу – це окремий вид театру зі своїми особливостями. Іноді люди вважають читання «недожанром», оскільки він виглядає недоробленою виставою. Однак, розповідання історій – цінне і цілісне саме собою, тому хочеться розвинути цей формат як повноцінний.
11.01.21 | | Штука
Сезонне загострення
Юрко ТИМЧУК
Виходити зі святкової нірвани треба так само, як позбавлятися пластиру – різко, безжально, можна з матюками. В результаті адаптація до буднів буде болісною, але менш тривалою, і ми знову поринемо у звиклий бедлам. Огляд подій тижня в Україні.
11.01.21 | | Україна
Якщо не повинен працювати, що тоді?
Коріна Гартман
З весни 2021 року 122 німці отримуватимуть щомісяця додаткову зарплату – просто так. Дослідження повинне пояснити, як зміниться професійне життя учасників, коли вони менше турбуватимуться про гроші.
11.01.21 | | Наука
«Обдовбана щастям». Janis Joplin «Pearl» – 50
Ілько ЛЕМКО
Альбом цілком відповідає своїй назві і є справжньою перлиною. Під покровом своєї нестримної енергії вона була ще й романтичною і замріяною
11.01.21 | | Минуле
Фаучі пояснює, як покінчити з пандемією COVID
Ентоні Фаучі
Провідний американський експерт з інфекційних захворювань ділиться своїми думками про те, як подолати теперішню медичну кризу і підготуватися до наступної
09.01.21 | | Наука
І смуток, і пристрасть
Юрій Андрухович
Нині – не просто день народження двох абсолютних і взаємно суперечливих музичних величин. Це ще й день великої пісні
09.01.21 | | Дискурси
Рік між Мальтусом і Ніцше
Юрко ТИМЧУК
У канонаді подій можна дійти висновку, що постулат «все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими» гіпероптимісти доповнять «і все, що вбиває». Огляд подій року в Україні
09.01.21 | | Україна
Навіки у 2020 році залишились...
in memoriam
Кожного січня «Збруч» згадує тих, кого ми втратили минулого року, а втратили ми багатьох з тих, хто тримають цей світ і роблять його для нас своїм, зрозумілим
08.01.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.