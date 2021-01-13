Офіс Президента переоцінив ефективність купленої вакцини майже вдвічі.

Ефективність вакцини CoronaVac, розробленої китайською компанією Sinovac Biotech і законтрактованої Україною, під час випробувань у Бразилії показала ефективність на рівні лише 50,38%.

Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

Дослідження проводив біомедичний центр зі Сан-Паулу Butantan. Раніше, покликаючись на результати попередніх досліджень, він повідомляв про дещо вищу ефективність – 78%.

Експерти пояснили: зазвичай ефективність вакцини обраховують від числа учасників експерименту, які після щеплення все ж захворіли. Бутантан розділив випадки захворювань на шість категорій: безсимптомні, два рівні легкої хвороби, два рівні середньої і важкі. Безсимптомні і найлегші – не потребували медичної допомоги.

Власне 78% ефективності показала вибірка серед відносно легких, двох варіантів середньої та важких пацієнтів. А серед усіх (включно з легкими) – 50,3%.

У понеділок вакцина від Sinovac вперше отримала реєстрацію за межами Китаю – препарат пройшов ліцензування в Індонезії. Дослідження в Індонезії виявили, що ефективність вакцини становить 65,3%.

Раніше міністр охорон здоров'я України Максим Степанов заявив: Україна закупить вакцину лише в тому випадку, коли її ефективність буде не меншою ніж 70%. При тім міністр охорони здоров'я – як і Офіс Президента – приписав китайському препарату набагато вищу ефективність, аніж виявилося насправді. Зокрема, в офіційних повідомленнях ішлося про те, що скутечність щеплень в Індонезії сягла 97%.

"Проведені клінічні випробування у різних країнах, за результатами проміжних даних, показали ефективність препарату до 97%. Так, ІІІ фазу клінічних випробувань було проведено в Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність 97%) та Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність 91%)", – ішлося в повідомленні ОП.

Україна домовилася зі Sinovac про постачання 1 млн 913 тисяч доз вакцини. Під час першого постачання в Україну прибуде 700 тисяч доз протягом місяця після реєстрації вакцини або в країні-виробнику, або в інших країнах (серед яких згадувалася Бразилія).