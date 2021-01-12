Шаман Габишев оголосив третій похід на Москву.

Він вирушить в березні 2021 року, цього разу – на коні.

Мешканець російського міста Якутська Олександр Габишев, котрий називає себе «шаманом-воїном», планує здійснити новий "похід на Москву" в березні 2021 року. Про це повідомив телеканал «Дождь» з покликом на відеозвернення Габишева, яке у вівторок, 12 січня, опублікував російський YouTube-канал «Новости регионов». Шаман пообіцяв виїхати з Якутська на білому коні.

Основна частина прихильників, як очікується, долучиться до Габишева в Іркутську. Планується, що цього разу соратники Габишева рухатимуться на машинах, а не пішки, як в 2019 році.

«Далі дійду до Іркутська, там буде чекати основний загін. Деякі хлопці сюди до мене приїдуть, за бажанням, звичайно, зі мною звідси почнуть похід. З Якутська теж добровольців наберу в свій загін. <...> Я повинен обов'язково відвідати Алтай разом з вами – це теж місце сили всієї Росії. Потім пройдемо через весь Сибір, дійдемо до уральських територій, а там і до Москви вже рукою подати. Так що швидшим буде наш похід – я на коні, ви на техніці», – йдеться у відеозверненні. Мету третього походу Габишев поки що не уточнив.

Нагадаємо, що навесні 2019 року Габишев відправився пішки з Якутська до Москви, щоб «вигнати Путіна». Дорогою до нього долучилися прихильники. Шамана затримали у вересні 2019 року після шести місяців подорожі і трьох тисяч пройдених кілометрів. Федеральна служба безпеки завела справу проти Габишева про публічний заклик до екстремізму, але звинувачення шаману так і не висунули. Його помістили в психоневрологічний диспансер і визнали неосудним, але пізніше випустили.

У грудні 2019 року шаман Габишев знову відправився до Москви, але його знову затримали. Поліціянти звинуватили його в непокорі, а суд оштрафував за порвану куртку правоохоронця на 1000 рублів.