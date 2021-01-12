Замовлена Україною вакцина показала менше 60% ефективності під час випробувань у Бразилії.

Ефективність вакцини CoronaVac, розробленої китайською компанією Sinovac Biotech і законтрактованої Україною, під час випробувань у Бразилії показала ефективність на рівні менше 60%.

Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters, покликаючись на дані з місцевих медій.

Біомедичний центр зі Сан-Паулу Butantan планує оприлюднити офіційний звіт у вівторок.

Між тим, у понеділок вакцина від Sinovac вперше отримала реєстрацію за межами Китаю, - препарат пройшов ліцензування в Індонезії.

Дослідження в Індонезії виявили, що ефективність вакцини склала 65,3%. Представник офіційного регулятора однак прокомеентував: вимоги Всесвітньої організації охорони здоров'я дозволяють використовувати вакцину і з 50% ефекитвеності.

Раніше мініср охорон здоров'я України Максим Степанов заявив: Україна закупить вакцину лише в тому випадку, коли її ефективність буде не меншою, ніж 70%. При тім міністр охорони здоров'я - як і Офіс Президента - приписали китайському препарату набагато вищу ефективність, аніж виявилося насправді. Зокрема, в офіційних повідомленнях ішлося про те, що скутечність щеплень в Індонезії сягла 97%.

"Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність не менш як 70%. Переговори з виробником тривали з вересня 2020 року. Договір підписаний українським фармпідприємством "Лекхім", - заявляв Максим Степанов, згідно з повідомленням Hromadske.

Україна домовилася зі Sinovac про постачання 1 млн 913 тисяч доз вакцини. Під час першого постачання в Україну прибуде 700 тисяч доз протягом місяця після реєстрації вакцини або в країні-виробнику, або в інших країнах (серед яких згадувалася Бразилія).

Степанов казав, що третю фазу клінічних випробувань вакцини провели в Бразилії (13 тисяч добровольців), в Індонезії (1,6 тисячі) і Туреччини (1,3 тисячі). Ефективність в Індонезії склала 97%, в Туреччині — 91%.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) продають у шприці. Її перевага - вона зберігається при температурі від +2 до +8 градусів, тобто її можна зберігати у звичайному холодильнику.

Дозвіл на вакцинацію у Китаї видали ще 28 серпня. Однак лише у грудні з'явилася інформація про проміжні результати третьої (кінцевої) фази клінічних досліджень цієї вакцини.