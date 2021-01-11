Музичну композицію з українських колядок на свята виконав оркестр у Швейцарії.

 

Музиканти швейцарського оркестру «Orchestra della Svizzera Italiana» виконали українські колядки. Композиція опублікована на Play RSI (Radiotelevisione svizzera), платформі, де розміщуються програми італомовного швейцарського радіо та телебачення.

 

 

Вишукана композиція «Букет традиційних українських різдвяних мелодій» поєднує різні теми традиційних українських різдвяних мелодій, як своєрідне намисто з квіткових букетів, тож впізнати їх може кожен! Її автором є Володимир Дуда – заслужений артист України, перша скрипка та концертмейстер Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» Львівської національної філармонії.

 

Ініціатором запису мелодій українських колядок став Андрій Бурко, альтист швейцарського оркестру «Orchestra della Svizzera Italiana». Це виконання чудово доповнило серію концертних записів різдвяних мелодій різних країн світу, до яких долучилися музиканти оркестру.

 

Андрій Бурко

 

Українські колядки прозвучали у виконанні струнного квінтету артистів цього відомого швейцарського колективу. Склад виконавців виявився цілком інтернаціональним: Тамас Майор – скрипка, концертмейстер оркестру (Угорщина), Єкатєріна Дьорік-Валюліна – скрипка (Росія), Андрій Бурко – альт (Україна), Йоганн Себастьян Петч – віолончель (США), Енріко Фаґоне – контрабас (Італія).

 

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

 

Orchestra della Svizzera italiana (OSI) – відомий швейцарський  симфонічний оркестр, заснований у 1935 році в Луґано. За майже столітню історію з оркестром виступали такі всесвітньо відомі зірки, як Ігор Стравінський, Пауль Гіндеміт, Артюр Онеґґер, Марта Арґеріх, Соль Ґабетта, Міхаіл Плєтньов, Владімір Ашкеназі та ще багато інших. З 2015 року головним дириґентом оркестру є Маркус Пошнер.

11.01.2021

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