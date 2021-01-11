Львів'ян запрошують на концерти музики з романтичного кіно.

Для львів’ян та гостей міста у День святого Валентина, 14 лютого, у Львівській національній філармонії відбудуться концерти романтичної музики з кінофільмів. «Легенду про кохання» мовою музики розповідатиме симфонічний оркестр LUMOS Orchestra разом із чарівними солістками, повідомили організатори.

Фото www.facebook.com/lumos.orchestra

Диригуватиме оркестром Назар Кулиняк, слухачі почують соло Марти Говдиш, Мар'яни Браташ та Анни Васильченко.

Фото www.facebook.com/lumos.orchestra

«На гостей чекає вечір надзвичайно зворушливий та неймовірно романтичний, адже добірка музики цього концерту перевірена часом та нашими серцями – класика, знана та улюблена кожним!

«Ла Ла Ленд», «Титанік», «Форест Гамп», «Вічне сяйво чистого розуму», «Великий Гетсбі», «Мулен Руж», «Форма Води», «007: Координати «Скайфолл», «Віднесені вітром», «500 днів літа», «Красуня та чудовисько», «Легенда про піаніста», «Ромео та Джульєтта», «Чужоземка», «Особистий охоронець», «Перл-Гарбор» – лише найкраще для найкращих слухачів», – обіцяють музиканти.

Фото www.facebook.com/lumos.orchestra

Зазначимо, LUMOS Orchestra – справжні метри саундтрекової музики. У 2020 році оркестр святкував своє 10-річчя і за чималий творчий шлях вже має чудові здобутки: близько 700 різноманітних саундтреків у репертуарі, сценічні та творчі кліпи і записи, великі тематичні концерти за «Володарем Перснів», «Гаррі Поттером», «Зоряними Війнами», мультфільмами студії Disney, відеоіграми.

Перший концерт розпочнеться о 17:00, другий – о 20:00.