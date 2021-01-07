Митрополит Епіфаній: Ми вшановуємо не день народження, а величне таїнство.

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній привітав вірян із Різдвом. Владика наголосив на тому, що християни нині вшановують не день народження, а величне таїнство Боговтілення.

Про це предстоятель ПЦУ сказав у своїй проповіді у Надвечір’я Різдва Христа.

"Хочу звернути нашу особливу увагу – ми святкуємо не день народження Господа Ісуса Христа так, як зазвичай він святкується, коли йдеться про народження людини. Бо хоча саме собою народження кожної людини є унікальним, бо нова неповторна особистість з’являється у світ, – але досвід наш вказує на те, що кожне народження людини повторює мільйони і мільярди інших, які відбулися у минулому і щодня відбуваються. Ось чому для кожної людини таким важливим є саме день народження – адже він вказує на її унікальність, додає вирізнення із узагальненого обширу людського роду. І хоча від волі самої людини, яка народжується у світ, зовсім не залежить ані час, ані місце народження, ані те, хто є її батьками, і тому момент народження не є безпосередньою заслугою тих, хто народився, – все ж зазвичай урочисто згадується і вшановується цей день щороку, бо він підкреслює значення людини як особистості, нагадує про її унікальність та неповторність", – зазначив владика.

"Коли ж йдеться про Різдво Господа нашого Ісуса Христа, то ми вшановуємо не день народження, а подію Боговтілення. Ми святкуємо не тому, що ще одна людина народилася у світ, а тому, що сталося величне таїнство, подія незрівнянного, виняткового історичного значення, сталося те, що у повноті та глибині своїй не може бути осягнуте нашим розумом – Бог Предвічний народжується як Син Людський", – наголосив Епіфаній.

Митрополит згадав рядки, що читаються на різдвяній Всеношній: "Той, Хто в руках Своїх тримає все створіння – сьогодні народжується від Діви; Той, Хто, як Бог, неосяжний – як людина сповивається; Той, Хто утвердив небеса одним Своїм словом – як Немовля лежить у простих яслах; Той, Хто чудесно годував народ Свій манною у пустелі – Сам годується молоком від грудей Пречистої Діви, Своєї Матері".

На переконання Епіфанія, "у цих порівняннях підкреслюється велич божественного смирення, самообмеження і самоприниження, без яких неможливим би було звершення справи спасіння". Митрополит зауважив, що Бог "сходить на землю, приймає у єдність Своєї Божественної Іпостасі також і людську природу, залишаючись предвічним Сином Божим – стає також і Сином Людським". "Він звершує наше спасіння, оновлюючи і освячуючи людську природу в Самому Собі, очищаючи її через Хресну смерть, через Воскресіння і Вознесіння – і цим самим відкриває шлях для спасіння", – наголосив Епіфаній.

"Ось у чому полягає велич події, яку ми починаємо святкувати. Ось чому, як ми чуємо з євангельського читання, ангели сповіщають пастухам про радість велику", – підсумував владика.

У цьому контексті предстоятель ПЦУ зачепив і питання дати святкування Різдва.

"Святкуємо та прославляємо ми не «день народження» Спасителя, не дату, не число і не місяць – адже добре відомо, що у Євангелії і навіть у всьому Переданні немає точної вказівки на ці речі, і звична для нас дата святкування Різдва Христового була обрана у IV столітті з пастирських міркувань. Тоді вшанування події Христового Різдва відокремлене було від шанування події Хрещення Спасителя на Йордані, бо до того їх вшановували разом як одне свято Богоявлення. Ми ж прославляємо величну і незрівнянну за своїм значенням подію Боговтілення, подію народження у світ Сина Божого, завдяки чому для всіх нас і для кожної людини стало можливим досягнення спасіння, досягнення єдності з Богом і блаженного вічного життя", – сказав глава Православної Церкви України.

Митрополит Епіфаній також привітав вірних із другою річницею отримання Томосу.