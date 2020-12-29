Нацполіція звинуватила бізнесмена в кіднепінґу після його свідчень проти Татарова.

 

Національна поліція України оголосила підозру засновнику будівельної компанії "Укрбуд" Максимові Микитасю, котрий раніше дав викривальні свідчення проти заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова. Микитася підозрюють у замовленні викрадення юриста та вимаганні грошей.

 

 

"Подія сталася 8 грудня. У Києві четверо осіб викрали юриста компанії, яка надавала юридичні послуги підозрюваному... Виконавці – члени транснаціонального угруповання, обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силою заволоділи його автомобілем та за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на 800 тисяч доларів США. Через кілька годин після викрадення поліцейські затримали чотирьох виконавців та звільнили заручника", – повідомили у Нацполіції.

 

Правоохоронці стверджують, що організатором викрадення був "лідер злочинного угруповання". Наразі цей чоловік уже перебуває під арештом. Йому інкримінують скоєння вбивства.

 

Адвокат Максима Микитася Артур Габрієлян заявив у коментарі Hromadske, що обшуки в будинку його клієнта та оголошення йому підозри пов'язані зі справою заступника керівника ОП Олега Татарова, у якій Микитась пішов на угоду зі слідством, а також свідчить проти колишнього колеги.

 

"Він за допомогою підконтрольних йому слідчих поліції здійснює помсту та вплив на Микитася, щоб той відмовився від показань", – сказав Габріелян.

 

29.12.2020

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