Шмигаль доручив АМКУ і Міненерго перевірити ціни у платіжках за газ.

Міністерство енергетики та Антимонопольний комітет України отримали доручення Кабінту Міністрів перевірити обґрунтованість цін на газ приватних газзбутів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає "Укрінформ".

"Є кілька доручень для т.в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка: разом з АМКУ перевірити обґрунтованість цін на газ. Необхідно провести аудит формування тарифів, а також зниження цих складових тарифу, які є несправедливими і невиправданими з точки зору ринку: тариф на транспортування газу, газові коефіцієнти", – зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр розповів, що наразі серед постачальників газу найнижчу ціну пропонує державний "Нафтогаз".

"Це ціни, які нижчі, ніж були у попередні роки. Нещодавно я особисто подав заявку на зміну постачальника газу. Зробив це онлайн. Економія для мого домогосподарства становитиме близько 30%... Закликаю громадян обрати найкращого постачальника газу і не переплачувати тим, хто ще намагається спекулятивно заробити", – відзначив Шмигаль.

Ціна на газ для побутових споживачів із січня 2021 року зросте на 14%, заявив напередодні "Нафтогаз". Згідно з тарифом "Місячний", у січні кубічний метр газу коштуватиме 7,22 гривні без вартості доставки. Наразі вартість газу за кубічний метр сягає 6,33 грн.

Зміни тарифу пояснюють "сезонним фактором та збільшенням гуртової ціни на блакитне паливо". Втім у компанії запевняють, що така ціна у січні "традиційно лишається нижчою за середньоринкову".