У кафедральному храмі ПЦУ в Луцьку 25 грудня співали колядки.

 

У кафедральному соборі Святої Трійці Православної Церкви України в Луцьку у п'ятницю, на Різдво за григоріанським та новоюліанським стилем, співали колядки і згадували про Народження Христа.

 

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Волинської єпархії ПЦУ. 

 

 

Єпархіальна інформаційна служба повідомляє, що в п'ятницю, у день вшанування угодника Божого Спиридона Тримифунтського, божественну літургію очолив митрополит Луцький і Волинський.

 

"Після служби владика нагадав, що 25 грудня багато християн святкують Різдво Христове за новоюліанським та григоріанським календарями. Архієрей висловив надію, що прийде час, коли всі віруючі в Спасителя розділятимуть різдвяну радість цього дня. І також додав: «Народженню Ісуса Христа варто радіти завжди: і 23 числа, і 25, і 7, і 19, і навіть 31. Ми радіємо, що в наш світ прийшов Спаситель»", – переказує інформаційна служба.

 

Потому у храмі лунали колядки, які, як зазначив архіпастир, є найкращою проповіддю, "адже прославляють не лише день народження Ісуса, а і Його промисел". А в п'ятницю ввечері в катедральному храмі колядував архієрейський хор "Оранта".

 

 

Нагадаємо, минулого року Волинська єпархія ПЦУ першою серед українських православних офіційно відбула богослужіння на честь Різдва Христового 25 грудня, згідно з новоюліанським календарем. Різдвяну літургію очолював митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич).

 

У торішньому богослужінні взяли участь сотні православних вірян, і не лише з Луцька. 

 

Зі слів присутнього на літургії отця Сергія, відзначити Різдво за новоюліанським календарем прийшло близько двох третин парафіян, які приходять на Різдвяну службу 7 січня. “Сама єпархія не очікувала такого напливу”, – визнав він.

 

Формально, ініціатором торішньої події виступила група парафіян, котра адресувала митрополиту Волинському колективного листа, в котрому висловлювалося прохання про запровадження святкування Різдва за новоюліанським календарем, 25 грудня, не відкидаючи і юліанського, 7 січня.

 

25.12.2020

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