Соціологи звинуватили ОП в маніпуляції: Банкова роздула оцінку Зеленському вдесятеро.

Фонд "Демократичні ініціативи" звинуватив офіс Президента України в "нахабній маніпуляції": Банкова спотворила результати загальнонаціонального підсумкового соціологічного опитування задля того, щоб вихвалити найголовнішого демократичного лідера на пострадянському просторі.

Напередодні Офіс президента поширив на своїй сторінці повідомлення: "Президентська ініціатива "Велике будівництво" стала головною позитивною подією 2020 року". Мовляв, "згідно з опитуванням, такої думки дотримується переважна більшість респондентів (93%)".

Насправді ж спільне соціологічне дослідження "Демініціатив" та КМІСу з'ясовувало громадську думку за двома параметрами: спочатку визначало найголовніші, на думку респондентів, події 2020 року – а вже після того пропонувало дати оцінку тим подіям.

"Насправді цю ініціативу відзначило лише 11,3% (!) опитаних. А от вже з цих 11,3% позитивно її оцінили 93%, – тлумачать "Демініціативи". – Нехитра математика дає: 11,3% х 93% = 10,5%. 10,5% – це все-таки не 93%, як написали панове з ОПУ!".

"Демініціативи" припускають, що Президент живе в самообмані.

"Якщо серйозно, це тривожний знак. Бо в такий спосіб відбувається і маніпулювання громадською думкою, і введення в оману самого Президента. Мовляв, все добре: захворюваність падає, а народна любов росте. Президент країни, яка веде війну з путінським режимом, не має права вірити у казки найближчого оточення", – зазначили у фонді.

"Демократичні ініціативи" запропонували чиновникам Офісу президента безкоштовний тренінг із інтерпретації соціологічних опитувань. А також закликали добросовісно прислухатися до громадської думки.

"Наприклад, у липні опитування показало, що міністром освіти має бути людина, яка має незаплямовану професійну репутацію та чесно заслужені наукові ступені. Всупереч думці громадян за підтримки "ОПЗЖ" був таки призначений Шкарлет. Наш прогноз: це лише збільшить конфлікти і противників влади серед молоді. Далі, інше опитування дало негативну оцінку роботі очільників прокуратури та МВС. Але вони лишилися на своїх посадах, дивлячись крізь пальці на злочини своїх підлеглих. Наш прогноз: довіра до правоохоронців буде падати і жодні "посадки" не допоможуть. Зрештою, дослідження думки щодо війни і миру на Донбасі говорить про те, що українці вже ніколи не сприймуть миру ціною втрати свободи. Наш прогноз: влада має використати 2021–2023 роки для підготовки альтернативної Мінським домовленостям політики щодо Росії та Донбасу", – заявили в фонді.

Соціологи закликали ОП виправити текст новини, бо "попереду Різдво і Новий рік, а не 1 квітня".

Станом на обід адміністратори інтернет-сторінки ОП поправили текст новини і перепросилися за помилку.