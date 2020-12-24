Кир Святослав: УГКЦ готова і чекає, щоб перейти на "григоріанське" Різдво разом із православними.

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав заявив, що УГКЦ загалом прихильна до ідеї святкування Різдва за новим стилем – 25 грудня. Але чекає, коли до цього визріє громадська думка. І коли погодяться православні.

Про це Кир Святослав сказав у інтерв'ю "Живому телебаченню", фрагмент котрого опубліковано на Facebook-сторінці "Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ".

"Це питання, ми так відчуваємо, в першу чергу повинні підіймати наші миряни. Знизу це питання повинне підійти. Бо якщо календарне питання буде виходити згори, воно буде чинити додаткові розколи. Ми мали подібні календарні війни в США після ІІ Світової війни", – сказав владика.

"А якщо буде знизу, от така така всенародна потреба, і десь єрархи відчують, що це не провокуватиме додаткових поділів на місцевому рівні, то тоді почнеться перехідний етап, може, якийсь експериментальний", – додав Кир Святослав.

"Ми з нашого боку, Українська греко-католицька церква, справді хочемо це робити разом з нашими братами-православними", – резюмував глава УГКЦ.