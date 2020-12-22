САП проситиме взяти Татарова під варту зі заставою у 10 мільйонів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме у Вищому антикорупційному суді про обрання заступникові керівника Офісу президента Олегу Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень.

Про це повідомила прессекретарка САП Ольга Постолюк у коментарі аґенції "Укрінформ".

“Прокурори підготували клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн”, – сказала вона.

Нагадаємо, 21 грудня Олег Татаров з’явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків і їх передачу іншій посадовій особі.

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

Зі слів журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

Також журналіст написав, що НАБУ підготувало підозру Татарову, проте суддя ВАКС Мойсак нібито заблокував вручення повідомлення про підозру.

Водночас у ВАКС заявили, що не отримували клопотання про надання дозволу щодо затримання Татарова.

18 грудня стало відомо, що виконувач обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав повідомлення про підозру Татарову. Тоді ж детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили заступникові керівника ОП про підозру.