Львівська філармонія запрошує на сім святкових концертів.

В останні дні 2020 року Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика запрошує на сім святкових подій, які мають подарувати новорічний настрій. Слухачам пропонують послухати різдвяні мелодії пісень, колядок, вальси Штрауса та багато композицій класичної музики, приурочених до свята.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

Зокрема, сьогодні, 22 грудня, о 19:00 квартет бандуристок «Львів’янки» запрошує на концерт «У передчутті Різдва». Креативний, просякнутий ніжністю вечір залишить по собі теплі спогади і мрійливі усмішки. У програмі концерту: новорічні композиції у класичному і новому несподіваному виконанні.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

У суботу, 26 грудня, о 17:00 у концертному залі Людкевича відбудеться концерт «Carol of the Bells». У виконанні Галицького академічного камерного хору прозвучать популярні новорічні та різдвяні пісні різних країн світу, які створюють відчуття свята та казки, під які одразу хочеться підспівувати.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

У неділю, 27 грудня, о 11:30 батьків з дітьми запрошують на подію із циклу «Сімейних концертів» – «Family concerts. Пернаті забави». Завдяки інструментам Академічного симфонічного оркестру, який виступить під орудою Сергія Хоровця, діти з дорослими зможуть поринути у дивовижний світ птахів та пройнятися радісним настроєм. Усі, хто купував квитки на весняні концерти із циклу «Family concerts», можуть скористатися ними і прийти на концерт 27 грудня.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

Увечері 27 грудня о 18:00 у концертному залі Людкевича відбудеться концерт «Дириґенти. Українською: Ленько». «Дириґенти. Українською» – проєкт, у межах якого молоді талановиті українські дириґенти мають змогу виступити із великим симфонічним оркестром з понад столітньою історією. Слухачі почують чудові вальси та польки Йоганна Штрауса у виконанні Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії під батутою Тараса Ленька.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

Наступного дня, 28 грудня, о 19:00 у партері Концертного залу Людкевича до передсвяткових привітань долучиться квартет «Dudalis» – концертом «Christmas pastorale di flauti». Слухачі почують твори барокових, українських композиторів, а також обробки відомих коляд на українських поздовжних флейтах, що забезпечують особливо магічне звучання.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

У вівторок, 29 грудня, на 19:00 Академічний інструментальний ансамбль «Високий замок» запрошує на концерт «Казки віденського лісу». Музиканти обіцяють передноворічну феєрію із популярною світовою класикою Й. Штрауса, І. Кальмана, Ф. Лєгара, В. Гомеза, Й.С. Баха, українською колядою та народними піснями.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

У середу, 30 грудня, о 19:00 Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» запрошує на концерт «Сильвестрові рефлексії». Цей проєкт з’явився шість років тому і невпинно набуває популярності. І не лише тому, що тут завжди звучить прекрасна музика, близька і зрозуміла для кожного, а ще й тому, що ця подія непереможною силою музики об’єднує серця.

Квитки можна придбати у касі філармонії.