Татарова відсторонили від обов'язків заступника керівника ОП.

Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров написав заяву про тимчасове призупинення повноважень.

Про це повдіомив радник керівника ОП Михайло Подоляк у коментарі Hromadske.

"Безумовно, щоб уникнути конфлікту інтересів і задовольнити суспільний запит, Олег Татаров написав на ім'я глави ОПУ заяву про тимчасове призупинення своїх повноважень і передачу їх іншій посадовій особі. В цей час він зможе активно працювати в процесуальному плані й відповісти на всі претензії, які є до нього у межах кримінальної справи 2017 року", – заявив Подоляк.

Сам Татаров написав у Telegram, що він у понеділок із власної ініціативи – без повістки або офіційного виклику – відвідав НАБУ.

18 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру Татарову у кримінальній справі про отримання неправомірної вигоди.

Сам Татаров заявив, що він є невинним і "гідно відповість".

Слідство вважає, що Татаров може мати стосунок до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.

1 грудня слідчі НАБУ оголосили підозри іншим двом підозрюваним у цій справі. Третім підозрюваним мав стати сам Татаров, який раніше працював в "Укрбуді".

За даними слідства, у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС (нині – Нацгвардія) та забудовник уклали угоду, згідно з котрою на території колишньої військової частини мали звести житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. За земельну ділянку Нацгвардії мали дати 50 квартир і 30 паркомісць на Печерську.

У 2016–2017 роках сторони Нацгвардії та забудовника уклали додаткові угоди, згідно з котрими Нацгвардія відмовляється від квартир і паркування на Печерську, а отримує 65 квартир у будинку біля станції метро "Червоний хутір". Різниця в вартості нерухомості становила 81 635 448 гривень.

Олег Татаров – люстрований чиновник із керівних органів МВС часів Януковича. До 2014 року працював начальником Головного слідчого управління МВС України. Віктор Янукович його нагороджував як "заслуженого юриста України".

Після люстрації Татаров очолив юридичний департамент корпорації "Укрбуд"; працював там до 2017 року.

Також Татаров працював адвокатом. Захищав колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підозрюють у державній зраді (у 2014 році той закликав кримських суддів брати громадянство РФ й правити судочинство за російськими законами). Ще Татаров був адвокатом Андрія Портнова – першого заступника Адміністрації президента часів Януковича, та Вадима Новинського, коли ГПУ інкримінувала тому сприяння Віктору Януковичу у 2013 році здійснити переворот в УПЦ МП.