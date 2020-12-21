Один з отруювачів Навального зізнався йому у скоєнні злочину.

Телефонну розмову з зізнанням записано й оприлюднено.

Російському опозиційному політикові Олексію Навальному вдалося зв’язатися телефонічно з одним зі своїх отруювачів – співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим. Про це повідомило видання The Insider. Навальний зумів витягнути зі співрозмовника зізнання у скоєнні злочину. Всю розмову було записано.

Як розповів сам Навальний, дзвінок було зроблено зранку 14 грудня за кілька годин до публікації розслідування про його отруєння на сайтах The Insider і Bellingcat. За словами Навального, він використав «найпростішу програму, якою користуються телефонні пранкери», що дозволило йому приховати свій номер і замість нього підставити спеціальний номер комутатора, з якого співробітники ФСБ здійснювали один одному дзвінки.

У телефонній розмові Навальний, назвавшись Максимом Устіновим – помічником секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева, попросив Кудрявцева прояснити деякі деталі операції, щоб надати доповідь начальству. Зокрема, він запитав, чому операція не завершилася успіхом, тобто смертю Навального.

Кудрявцев заявив, що загалом вважає операцію добре спланованою і списує невдачі на збіг обставин. Він повідомив, що отруйну речовину було нанесено на одежу Навального, зокрема на майтки. На думку Кудрявцева, Навальний не вижив би, якби пілот авіалайнера, яким той летів з Томська до Москви, так оперативно не здійснив би посадку в Омську, а лікарі швидкої допомоги, оцінивши симптоми, не ввели б пацієнтові атропін. Кудрявцев у розмові також згадує й інших учасників отруєння – свого начальника Станіслава Макшакова (вченого-токсиколога, фахівця з «Новичка»), Івана Осипова, Олексія Александрова.