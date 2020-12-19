Блаженніший Святослав передбачає перехідний період для "григоріанського" Різдва.

Глава Української греко-католицької Церкви Блаженніший Святослав заявив, що рух за святкування Різдва за новим стилем – 25 грудня – має початися знизу, від мирян.

Про це Кир Святослав заявив у інтерв'ю "Живому телебаченню".

"Це питання в першу чергу повинні піднімати наші миряни, знизу. Якщо ініціатива календарного питання виходитиме згори, то це чинитиме ще додаткові розколи. Подібні календарні війни, зокрема, були у США після ІІ Світової війни", – цитує РІСУ.

"Якщо буде знизу, така всенародна потреба, і єрархи відчують, що це не провокуватиме додаткових поділів на місцевому рівні, то тоді почнеться перехідний етап, експериментальний", – додав він.

Блаженніший Святослав зауважив, що календарне питання в УГКЦ вирішується відповідно до місцевих потреб. "Наприклад, я перебував на першому єпископському служінні в Аргентині, там ніколи не було старого календаря. Там відразу, коли громада почала оформлятися, коли почали священики організовувати парафії, відразу це відбувалося за новим стилем", – пояснив глава УГКЦ.

Однак в Україні, як підкреслив Кир Святослав, УГКЦ на новий календар хотіла б перейти разом із православними Церквами.

"Ми з нашого боку, УГКЦ, хочемо це робити разом з нашими братами православними. Україна має свій особливий контекст, зокрема, екуменічний, традиційний, є певні історичні моменти, які все таки десь там підсвідомо сидять у наших серцях і це потребує не одноосібного, а всенародного міжцерковного, екуменічного обговорення і руху", – сказав патріарх.

"Дуже важливо не забути, що ми святкуємо Різвдо як день, як нагоду пережити народження нашого Спасителя. Часом ми говорми про Різдво у секулярному аспекті, не кажучи, чиє це Різдво, чиє це народження і таким чином губиться цей джерельний, релігійний, богословський, духовним момент. Секуляризація Різдва впроваджує свою динаміку. Різдво буде, обов'язково буде, Христос народиться, увійде у цей постковідний світ для того, щоби дати нам світло надії", – наголосив Блаженніший Святослав.