Блаженніший Святослав передбачає перехідний період для "григоріанського" Різдва.

 

Глава Української греко-католицької Церкви Блаженніший Святослав заявив, що рух за святкування Різдва за новим стилем – 25 грудня – має початися знизу, від мирян. 

 

Про це Кир Святослав заявив у інтерв'ю "Живому телебаченню".

 

 

"Це питання в першу чергу повинні піднімати наші миряни, знизу. Якщо ініціатива календарного питання виходитиме згори, то це чинитиме ще додаткові розколи. Подібні календарні війни, зокрема, були у США після ІІ Світової війни", – цитує РІСУ.

 

"Якщо буде знизу, така всенародна потреба, і єрархи відчують, що це не провокуватиме додаткових поділів на місцевому рівні, то тоді почнеться перехідний етап, експериментальний", – додав він.

 

Блаженніший Святослав зауважив, що календарне питання в УГКЦ вирішується відповідно до місцевих потреб. "Наприклад, я перебував на першому єпископському служінні в Аргентині, там ніколи не було старого календаря. Там відразу, коли громада почала оформлятися, коли почали священики організовувати парафії, відразу це відбувалося за новим стилем", – пояснив глава УГКЦ.

 

Однак в Україні, як підкреслив Кир Святослав, УГКЦ на новий календар хотіла б перейти разом із православними Церквами.

 

"Ми з нашого боку, УГКЦ, хочемо це робити разом з нашими братами православними. Україна має свій особливий контекст, зокрема, екуменічний, традиційний, є певні історичні моменти, які все таки десь там підсвідомо сидять у наших серцях і це потребує не одноосібного, а всенародного міжцерковного, екуменічного обговорення і руху", – сказав патріарх.

 

"Дуже важливо не забути, що ми святкуємо Різвдо як день, як нагоду пережити народження нашого Спасителя. Часом ми говорми про Різдво у секулярному аспекті, не кажучи, чиє це Різдво, чиє це народження і таким чином губиться цей джерельний, релігійний, богословський, духовним момент. Секуляризація Різдва впроваджує свою динаміку. Різдво буде, обов'язково буде, Христос народиться, увійде у цей постковідний світ для того, щоби дати нам світло надії", – наголосив Блаженніший Святослав.

 

19.12.2020

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