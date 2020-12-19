"Загалом я не проти": Епіфаній назвав умови переходу на святкування Різдва 25 грудня.

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що традицію святкувати Різдво в Україні 25 грудня запровадять тоді, коли до цього дозріють віряни та сама Церква.

Про це Епіфаній сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Загалом я не проти, але я опираюся на думку наших вірних. І ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що більше 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми як Церква опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося, як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол... Ми не можемо говорити про два Різдва. На державному рівні дехто може святкувати. У нас є римо-католики, які святкують 25 грудня. Ніхто нікому не заперечує. І держава встановила цей день вихідним днем. Але поки що немає перехідного періоду. Коли Церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення", – сказав Епіфаній.

Зіслів митрополита, рух повинен іти "з низів".

"Я вже неодноразово говорив, що це питання часу. Воно відбудеться. Але – коли до цього підійде свідомо український народ, православні віруючі. І не тільки православні, а й інші християни, бо все це взаємопов’язано між собою. Коли ми побачимо, що більшість готова, тоді буде ухвалене загальноцерковне рішення про перехід", – додав він.

Предстоятель ПЦУ не став прогнозувати, за скільки років це станеться.

"Потрібно займатися просвітницькою роботою. Бо ми бачимо, що в інших помісних православних церквах, наприклад, Елладська церква, Румунська церква, які свого часу перейшли на новий календар, – все ж таки у них є певне розділення. Залишилися ті, яких називають «старостильниками» – тобто вони святкують за старим стилем. Ми не маємо права допустити розділення", – сказав митрополит Епіфаній.