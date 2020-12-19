"Загалом я не проти": Епіфаній назвав умови переходу на святкування Різдва 25 грудня.

 

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що традицію святкувати Різдво в Україні 25 грудня запровадять тоді, коли до цього дозріють віряни та сама Церква.

 

Про це Епіфаній сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода".

 

 

"Загалом я не проти, але я опираюся на думку наших вірних. І ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що більше 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми як Церква опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося, як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол... Ми не можемо говорити про два Різдва. На державному рівні дехто може святкувати. У нас є римо-католики, які святкують 25 грудня. Ніхто нікому не заперечує. І держава встановила цей день вихідним днем. Але поки що немає перехідного періоду. Коли Церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення", – сказав Епіфаній.

 

Зіслів митрополита, рух повинен іти "з низів".

 

"Я вже неодноразово говорив, що це питання часу. Воно відбудеться. Але – коли до цього підійде свідомо український народ, православні віруючі. І не тільки православні, а й інші християни, бо все це взаємопов’язано між собою. Коли ми побачимо, що більшість готова, тоді буде ухвалене загальноцерковне рішення про перехід", – додав він.

 

Предстоятель ПЦУ не став прогнозувати, за скільки років це станеться.

 

"Потрібно займатися просвітницькою роботою. Бо ми бачимо, що в інших помісних православних церквах, наприклад, Елладська церква, Румунська церква, які свого часу перейшли на новий календар, – все ж таки у них є певне розділення. Залишилися ті, яких називають «старостильниками» – тобто вони святкують за старим стилем. Ми не маємо права допустити розділення", – сказав митрополит Епіфаній.

 

19.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Люди, у яких ІІ групи крові － травоїдні?
Науковці спростували припущення, що ефективність дієти залежить від групи крові. Людям з ІІ групою крові рослинна їжа допомагає схуднути не більше, ніж іншим.
19.12.20 | | Наука
Коронавірус – золотий час для біткоїна
Максим МУЛЯР
Біткоїни б’ють рекорди вартості, хоча ще кілька років тому здавалося, що криптовалюта вмирає.
18.12.20 | | У світі
Чи перша? Чи для дітей? І чи опера?
Цар Ох, Оксанка та її братики, а ще – Сонце, Місяць, Зірки, Жуки, Гриби, Вітер та Мавки... Львівська національна філармонія представила у постановці Олега Онещака казку-оперу Стефанії Туркевич-Лукіянович «Серце Оксани» .
18.12.20 | | Штука
Польові дослідження з галицької мемуаристики і подорожньої літератури
Роксана Харчук
Суб’єктність нефікційної літератури становить велику цінність:   спогади і записки про мандри ‒ це віртуальна часово-просторова модель, у якій зафіксовано внутрішній світ того, хто згадує, і того, хто записує. 
17.12.20 | | Штука
Халтурні тези партацької доповіді
Тарас Прохасько             
Кожен з нас – досі доволі цілісний – розсипався на мільйони незнищенних наразі нано-нас. Навіть наш Бог потерпів від цієї тотальної реплікації
17.12.20 | | Дискурси
Путін заявив про свою непричетність до отруєння Навального.
Він запевнив, що якби його люди хотіли когось отруїти, то довели б справу до кінця.  
17.12.20 | | У світі
Як собаки опрацьовують мову
Чотириногі розпізнають знайомі слова, але не тонкощі їхнього звучання.
16.12.20 | | Наука
Фабрикант із великим добрим серцем
Наталія ФЕЩУК
Ковбасний магнат Чернівців, який дбав про підлеглих і годував бідних. Будучи шанованою і заможною у місті людиною, поляк зі Львова Пауль Станіслаус Подсудек помер ледь не жебраком у Румунії…
16.12.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.