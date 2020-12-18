ВР призначила Лапутіну міністром у справах ветеранів.

 

Верховна Рада призначила військовослужбовицю, генерал-майора СБУ Юлію Лапутіну на посаду міністра у справах ветеранів.

 

Таке рішення підтримали 248 народних депутатів, передає "Укрінформ".

 

 

Новопризначений міністр у справах ветеранів склала присягу члена Кабінету Міністрів.

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, представляючи кандидатку Лапутіну на посаду міністра, сказав, що вона розуміє проблематику, пов'язану із захистом ветеранів, не зі слів, а на практиці.

 

"Кандидатка має значний досвід у сфері безпеки, національної оборони України, знає проблематику ветеранів не зі слів, на практиці", – сказав Шмигаль.

 

Напередодні Верховна Рада прийняла відставку попереднього міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

 

Юлія Лапутіна народилася 1967 року у Києві. Має педагогічну та психологічну освіту. Також захистила кандидатську дисертацію із психології та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук. Має професійну підготовку зі спортивної стрільби.

 

У 1992 році почала службу в лавах Служби безпеки України оперуповноваженою підрозділу контррозвідки. Протягом 2010-2012 років обіймала посаду заступниці начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

 

З 2014 року – заступниця начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. З 14 квітня 2014 року в складі першої об'єднаної групи СБУ висадилася на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ "Альфа". У вересні-грудні була командиром оперативної групи СБУ в АТО і виконувала завдання із затримання учасників проросійських терористичних формувань.

 

Входить до складу Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

 

У березні 2020 року Президент України Володимир Зеленський присвоїв Лапутіній військове звання генерал-майора.

 

Наразі працює в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України – генеральний директор директорату.

 

18.12.2020

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