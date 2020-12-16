Половина українців вважає Зеленського розчаруванням року.

 

Відносна більшість українців – 42% – вважають Президента України Володимира Зеленського розчаруванням 2020 року. Та водночас більшість українців визнали його політиком року.

 

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова.

 

 

Володимира Зелоенського назвали політиком 2020 року 20% респондентів. Цей показник значно менший, ніж наприкінці минулого року (тоді його виокремило 46%).

 

10% опитаних також назвали політиком року лідера партії "Європейська солідарність", п'ятого президента Петра Порошенка.

 

У ватазі 3-5%% – Юрій Бойко, Віктор Медведчук, Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко. Позосталі – менше 2%. При тім 36,5% не змогли виділити жодного політика.

 

Водночас, 42% українців назвали Зеленського розчаруванням року. 10% розчаруванням року вважають Порошенка, решта політиків – менше 2%.

 

Головною політичною подією 2020 року українці вважають місцеві вибори (33% респондентів), при тім для більшості (54%) вона позитивна, а для 11% – негативна.

 

Лише 23% назвали головною подією епідемію COVID-19 і пов'язані з нею протиепідемічні заходи (карантин, локдаун). 95% респондентів трактують цю подію як негативну.

 

Ще 4,5% опитаних згадали рішення Конституційного Суду про скасування антикорупційних законів, 3% – ухвалення закону про ринок земель сільськогосподарського призначення, 3% – перемир'я на Донбасі, 2% – економічну кризу та зниження рівня життя населення, 2% – підвищення цін на газ і комунальних тарифів, 2% – звільнення полонених, 1% – війну на Донбасі. Жодної події не змогли назвати 20% респондентів.

 

Дослідження проводилося методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

 

16.12.2020

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