До 250-річчя Бетховена у Львівській національній філармонії підготували три концерти.

У 2020 році увесь світ відзначає 250-річчя від дня народження музичного генія Людвіґа ван Бетховена. Долучилася до святкувань Львівська національна філармонія: 16-18 грудня відбудеться три концерти.

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Перший концерт «BEETHOVEN & TRIO» у день народження Беховена, 16 грудня, об’єднає трьох відомих українських виконавців: Назарія Пилатюка (скрипка), Артема Полуденного (віолончель) та Романа Лопатинського (фортепіано). У їх виконанні прозвучить камерна музика Бетховена: Соната для віолончелі і фортепіано №4, Романс для скрипки і фортепіано №2 та Фортепіанне тріо №1.

У четвер, 17 грудня, у концертній програмі «BEETHOVEN & 250» на гостей очікує Септет Мі-бемоль мажор та Третя «Героїчна» симфонія Бетховена, які прозвучать у виконанні львівських музикантів, прізвища яких доволі часто можна зустріти на афішах подій Львівської національної філармонії.

Вінсент Козловський та Катерина Тітова. Фото Сергія Горобця

Завершить відзначення 250-річчя Бетховена 18 грудня концерт «BEETHOVEN & 250 & EMPEROR». У виконанні творчого тандему – піаністки Катерини Тітової, Академічного симфонічного оркестру філармонії та польського дириґента Вінсента Козловського – прозвучить знаменитий «Імператорський» фортепіанний концерт та Героїчна симфонія в оркестровому виконанні.

Розпочнуться усі події о 19:00. Квитки можна придбати у касі філармонії з 15:00 до 18:00.

Зазначимо, Людвіґ ван Бетховен – найчастіше виконуваний композитор класичної музики у світі! Він є одним із найважливіших представників культурного життя Європи. Інтерес до його музики залишається незмінно високим впродовж століть.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

Цього року усі концерти одного із найстаріших українських фестивалів – «Віртуози», який проводиться Львівською національною філармонією, проходили в онлайн-форматі і цілком складалася із творів віденського майстра. Музичні твори Бетховена також звучали зі сцени Концертного залу Людкевича впродовж літніх та осінніх місяців.