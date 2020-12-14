Шість районних рад на Львівщині очолили представники «ЄС».

В усіх семи районних радах Львівщини відбулися установчі сесії, під час яких, зокрема, обирали голів. У Яворівській райраді очільником обрали представника «Народного руху України» Миколу Романюка, решту районних рад в області очолили представники «Європейської Солідарності».

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Зокрема, 24 листопада на сесії районної ради Дрогобицького району головою районної ради обрали кандидата «ЄС», заслуженого лікаря України 64-річного Андрія Шевкенича. До 2016 року він працював начальником відділу охорони здоров’я Дрогобицької міської ради. З серпня 2018 до липня 2019 року займав посаду голови Дрогобицької райдержадміністрації, а далі був депутатом Дрогобицької міської ради.

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25 листопада відбулася сесія районної ради Червоноградського району, головою обрали кандидата «ЄС» 45-річного Андрія Порицького, директора ТзОВ «С-ТІМ», що займається гуртовою торгівлею текстилем.

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Того ж дня відбулася сесія районної ради Самбірського району, головою райради обрали кандидата «ЄС» 46-річного Віталія Кімака, який перебував на цій посаді попередні п’ять років, до того він працював заступником голови цієї райради.

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28 листопада відбулася сесія Яворівської районної ради, головою обрали кандидата від НРУ 57-річного президента хокейного клубу «Галицькі Леви» Миколу Романюка.

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2 грудня провели сесію райради Золочівського району, головою обрали 58-річного Ігоря Криськіва. З 2015 року Ігор Криськів був депутатом Бродівської райради, у 2019 році – очолював Бродівську райдержадміністрацію. Працює заступником директора обласної асоціації місцевих рад «Ради Львівщини».

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7 грудня відбулася сесія районної ради Львівського району. Головою ради, як інформував «Збруч», став 26-річний підприємець Андрій Сулима.

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10 грудня провели сесію районної ради Стрийського району, головою ради став 31-річний Михайло Лучечко. Він працює начальником відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Миколаївського районного військового комісаріату.

Нагадаємо, Львівську обласну раду очолила представниця «Європейської Солідарності» Ірина Гримак.