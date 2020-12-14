Шість районних рад на Львівщині очолили представники «ЄС».

В усіх семи районних радах Львівщини відбулися установчі сесії, під час яких, зокрема, обирали голів. У Яворівській райраді очільником обрали представника «Народного руху України» Миколу Романюка, решту районних рад в області очолили представники «Європейської Солідарності».
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Зокрема, 24 листопада на сесії районної ради Дрогобицького району головою районної ради обрали кандидата «ЄС», заслуженого лікаря України 64-річного Андрія Шевкенича. До 2016 року він працював начальником відділу охорони здоров’я Дрогобицької міської ради. З серпня 2018 до липня 2019 року займав посаду голови Дрогобицької райдержадміністрації, а далі був депутатом Дрогобицької міської ради.
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25 листопада відбулася сесія районної ради Червоноградського району, головою обрали кандидата «ЄС» 45-річного Андрія Порицького, директора ТзОВ «С-ТІМ», що займається гуртовою торгівлею текстилем.
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Того ж дня відбулася сесія районної ради Самбірського району, головою райради обрали кандидата «ЄС» 46-річного Віталія Кімака, який перебував на цій посаді попередні п’ять років, до того він працював заступником голови цієї райради.
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28 листопада відбулася сесія Яворівської районної ради, головою обрали кандидата від НРУ 57-річного президента хокейного клубу «Галицькі Леви» Миколу Романюка.
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2 грудня провели сесію райради Золочівського району, головою обрали 58-річного Ігоря Криськіва. З 2015 року Ігор Криськів був депутатом Бродівської райради, у 2019 році – очолював Бродівську райдержадміністрацію. Працює заступником директора обласної асоціації місцевих рад «Ради Львівщини».
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7 грудня відбулася сесія районної ради Львівського району. Головою ради, як інформував «Збруч», став 26-річний підприємець Андрій Сулима.
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10 грудня провели сесію районної ради Стрийського району, головою ради став 31-річний Михайло Лучечко. Він працює начальником відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Миколаївського районного військового комісаріату.
Нагадаємо, Львівську обласну раду очолила представниця «Європейської Солідарності» Ірина Гримак.
14.12.2020
ДЛЯ ДОВІДКИ
Верховна Рада України затвердила новий поділ областей на райони 17 липня. На території Львівської області виділені сім районів: Дрогобицький, у якому проживає 239 тис. осіб; Золочівський, у якому мешкає 163,3 тис. осіб; Львівський район, у якому проживає 1150,4 тис. осіб; Самбірський, у якому мешкає 227,7 тис. осіб; Стрийський, у якому проживає 327,7 тис. осіб; Червоноградський район, у якому мешкає 233 тис. осіб, та Яворівський район, у якому проживає 180,9 тис. осіб.