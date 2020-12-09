Міністерство закордонних справ обурене відмовою Росії визнати Голодомор геноцидом.

 

Міністерство закордонних справ України вважає, що заперечення Росією Голодомору 1932–1933 років як геноциду українського народу можна прирівнювати до вчинення злочину.

 

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційній інтернет-сторінці МЗС у Міжнародний день пам'яті жертв геноциду, пошани їхньої гідності і недопущення цього злочину.

 

 

"Вшанування людської гідності жертв геноциду й запобігання цьому злочину, серед іншого, вимагає встановлення правди та відновлення історичної справедливості. Сьогодні світ обізнаний з переконливими фактами, які свідчать про те, що організація штучного масового голоду, який призвів до багатомільйонних людських жертв серед українців у 1932–1933 роках, та насильницьке виселення у 1944 році з Кримського півострова сотень тисяч кримських татар – це були злочини геноциду, вчинені сталінським урядом. Попри встановлені факти, неспростовні дані свідків, шокуючі документи і архівні матеріали, Російська Федерація продовжує заперечувати Голодомор 1932–1933 років як акт геноциду радянського режиму проти українського народу. Це стосується й депортації кримськотатарського народу 1944 року", – ідеться у коментарі зовнішньополітичного відомства.

 

МЗС нагадало, що у 2015 році Росія включила статтю "Радянський геноцид в Українi" Рафаеля Лемкiна, основоположника дослідження злочину геноциду, до переліку екстремістських матеріалів. 

 

"Такі дії російської сторони є показовими, адже співмірним вчиненню злочину може бути лише його заперечення чи виправдання", – оцінили на Михайлівській площі.

 

"Те, що Україна продовжує потерпати від зовнішньої агресії та насильства, які були розв’язані Російською Федерацією у 2014 році у поєднанні зі спробою анексії Криму, слугує підтвердженням, що відсутність визнання й засудження злочинів минулого, як і утвердження поваги до прав і свобод людини та громадянина, відкриває шлях до вчинення кричущих порушень універсальних норм і правил, в тому числі злочинів проти людяності", – ідеться у заяві.

 

Офіційний Київ закликав міжнародну спільноту до об’єднання зусиль задля запобігання дискримінації людини за будь-якими ознаками та попередження повторення подібних злочинів, зокрема шляхом відновлення та збереження історичної пам’яті.

 

09.12.2020

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