Зеленський втішився 133 днями "тиші" попри важкі обстріли і втрати.

 

У День Збройних Cил України, 6 грудня, Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями у зоні проведення Операції об’єднаних сил у Донецькій області.

 

 

"Для нас велика честь подякувати вам за те, що бороните кордони нашої держави, охороняєте нашу територіальну цілісність та наш суверенітет", – сказав Президент, згідно з повідомленням ОП. 

 

Верховний головнокомандувач висловив подяку "за те, що захищаєте наші життя". "Бережіть себе, ви герої. Я вдячний вам", – сказав Зеленський.

 

У Києві біля Маріїнського палацу під час урочистостей на честь Дня ЗСУ Володимир Зеленський привітав те, що на Донбасі вже 133 дні триває перемир'я.

 

“Глава держави також нагадав, що сьогодні 133-й день триває режим припинення вогню на Донбасі, це найдовше перемир’я від початку війни. За час тиші кількість обстрілів зменшилась вп’ятеро, а бойові втрати серед військових скоротилися в 10 разів. Він зауважив, що це стало можливим завдяки українським військовим”, – цитує пресслужба ОП.

 

“Саме завдяки вашій витримці, стійкості та мудрості тиша на сході не просто оголошена, не лише прописана у дипломатичних документах, а дійсно тримається вже понад чотири місяці. Дякую, що не піддаєтесь на провокації. Що розумієте, чому це так важливо. Що весь світ бачить, як багато роблять Україна та її військо для закінчення війни”, – зазначив президент.

 

Інтернет-сайт "Новинарня" зазначає: слова Президента Зеленського про “тишу”, яка нібито тримається на фронті з 27 липня, суперечать реаліям. "Адже вже понад два місяці жоден день у зоні ООС, відповідно до офіційних зведень, не обходиться без обстрілів з боку ворога. В останні дві доби напередодні дня ЗСУ окупанти вчиняли обстріли з артилерійських установок калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також протитанкові ракетні комплекси. Унаслідок ворожого вогню від початку “перемир’я” загинули щонайменше чотири бійці ЗСУ", – пише "Новинарня".

 

07.12.2020

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