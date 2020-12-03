Столтенберг заявив, що не пхатиметься до відносин України та Угорщини.

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двостороння суперечка між Угорщиною і Україною відома віддавна і її належить вирішувати на двосторонньому рівні. Водночас, генсек Північноатлантичного альянсу не бачить підстав, щоби ця перепалка могла зіпсувати відносини України і НАТО.

 

Про це Столтенберг сказав під час пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-союзниць, повідомляє "Укрінформ".

 

 

"Я не вдаватимусь у деталі закритої частини дискусій під час зустрічі міністрів НАТО. Можу сказати, що добре відомо про існування двосторонньої дискусії між Угорщиною і Україною. Сподіваюся, що обидві країни будуть здатні розв'язати двостороннє питання. Зустріч, що відбулася сьогодні, демонструє, що ми здатні продовжувати зміцнювати наше партнерство з Україною, ми готові надавати більше підтримки і також здатні зустрічатися на міністерському рівні, щоб обговорювати питання, що викликають спільне занепокоєння", – сказав Столтенберг.

 

Напередодні Служба безпеки України провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, в ході якої були знайдені матеріали, що популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії в Закарпатті.

 

МЗС двох країн викликали послів для надання пояснень.

 

03.12.2020

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