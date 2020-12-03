НАТО розширює військову присутність в Чорному морі.

Такою є реакція Альянсу на нарощування Росією військової міці в Криму.

 

 

Реагуючи на дії Росії, яка продовжує нарощувати військову міць у Криму та активно розгортає сили в Чорному морі, НАТО збільшує свою присутність в цьому реґіоні. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ на онлайн-пресконференції, яка проходила за підсумками другого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів організації. 

 

«Чорноморський реґіон має для НАТО стратегічне значення. Росія продовжує порушувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії та України. Вона нарощує свою військову міць в Криму і чимраз активніше розгортає сили в Чорноморському реґіоні. НАТО відповідає на це, посилюючи нашу присутність (в цьому регіоні, – ред.) на суші, на морі і в повітрі», – процитувало слова Столтенберґа німецьке видання Zuerst.

 

В обговоренні реакції Альянсу на дії Росії в Чорному морі брали участь міністри закордонних справ Грузії і України – Дмитро Кулеба і Давид Залкаліані. Обидві ці країни Столтенберґ назвав «цінними партнерами НАТО, які роблять вагомий внесок у його місії». Генсек пообіцяв, що Альянс посилить підтримку цих держав в питаннях захисту їхньої територіальної цілісності і суверенітету. За його словами, сьогоднішнє послання з боку НАТО «було дуже чітким: союзники готові нарощувати зусилля в різних сферах, у наданні практичної підтримки Україні і Грузії».

 

При цьому Столтенберґ повідомив, що на нараді другого грудня був схвалений оновлений істотний пакет заходів НАТО-Грузія. Київ, на жаль, не просунувся так далеко, як Тбілісі, у справі євроатлантичної інтеграції.

03.12.2020

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