НАТО розширює військову присутність в Чорному морі.

Такою є реакція Альянсу на нарощування Росією військової міці в Криму.

Реагуючи на дії Росії, яка продовжує нарощувати військову міць у Криму та активно розгортає сили в Чорному морі, НАТО збільшує свою присутність в цьому реґіоні. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ на онлайн-пресконференції, яка проходила за підсумками другого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів організації.

«Чорноморський реґіон має для НАТО стратегічне значення. Росія продовжує порушувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії та України. Вона нарощує свою військову міць в Криму і чимраз активніше розгортає сили в Чорноморському реґіоні. НАТО відповідає на це, посилюючи нашу присутність (в цьому регіоні, – ред.) на суші, на морі і в повітрі», – процитувало слова Столтенберґа німецьке видання Zuerst.

В обговоренні реакції Альянсу на дії Росії в Чорному морі брали участь міністри закордонних справ Грузії і України – Дмитро Кулеба і Давид Залкаліані. Обидві ці країни Столтенберґ назвав «цінними партнерами НАТО, які роблять вагомий внесок у його місії». Генсек пообіцяв, що Альянс посилить підтримку цих держав в питаннях захисту їхньої територіальної цілісності і суверенітету. За його словами, сьогоднішнє послання з боку НАТО «було дуже чітким: союзники готові нарощувати зусилля в різних сферах, у наданні практичної підтримки Україні і Грузії».

При цьому Столтенберґ повідомив, що на нараді другого грудня був схвалений оновлений істотний пакет заходів НАТО-Грузія. Київ, на жаль, не просунувся так далеко, як Тбілісі, у справі євроатлантичної інтеграції.