У США народилася зачата ще 27 років тому дитина.

Ембріон перебував у замороженому стані, а потім був перенесений сурогатній матері.

Сестри Еммі Рен Ґібсон і Моллі Еверетт Ґібсон

У США 28-річна мати народила дитина, зачату ще 27 років тому. Про це повідомив американський телеканал ABC у популярній телепередачі Good Morning America.

10 лютого цього року заморожений донорський ембріон, який зберігався з 1992 року, імплантували в матку сурогатній матері Тіні Ґібсон (Tina Gibson). Вагітність пройшла успішно, і в запланований термін, 26 жовтня, на світ з'явилася дівчинка, яку назвали Моллі Еверетт Ґібсон (Molly Everette Gibson). Нині вона важить 6 фунтів 13 унцій (приблизно три кілограми).

За даними наукових співробітників Медичної бібліотеки Престонського університету, це перший випадок народження дитини, зародок якої був заморожений так довго. Попередній рекорд було зафіксовано в 2017 році. Причому сурогатною матір’ю виступила все та ж Тіна Гібсон. Вона виносила ембріон, що перебував у замороженому стані протягом 24 років. Нині народженій тоді дівчинці Еммі Рен Ґібсон (Emma Wren Gibson) уже три роки й почувається вона чудово.

У 2018 році повідомляли, що в США зачаті в один день три пари близнюків народилися з різницею в 15 років. Їхня біологічна мати, 53-річна Мері Джонсон (Marie Johnson), близько 16 років тому пройшла процедуру екстракорпорального запліднення. Фахівцям вдалося отримати кілька ембріонів. Два були пересаджені Мері Джонсон, а ще 12 заморожені для можливих подальших вагітностей.