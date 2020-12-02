Євродепута з Угорщини затримали на нічній оргії.

Він виявився членом партії Fides і затятим противником ґей-шлюбів.

 

 

Спійманий поліцією на нічний оргії в Брюсселі депутат Європарламенту виявився представником мадярської правлячої партії Fides Йожефом Саєром (József Szájer). Про це повідомив телеканал Euronews. Цікаво, що Саєр відомий у себе на батьківщині як затятий противник ґей-шлюбів.

 

Йозефа Саєра бельгійська поліція затримала ще 27 листопада. Правоохоронці тоді прибула до будівлі, в якій проходила закрита секс-вечірка. Там вони виявили понад два десятки оголених людей, які не дотримувалися правил, визначених державними заходами проти пандемії коронавіруса. Серед учасників вечірки були дипломати і члени Європейського парламенту.

 

За чинними на даний момент правилами, в Брюсселі діє комендантська година. Також заборонено збиратися групами більше чотирьох осіб.

 

До цього часу поліція не розкривала особистість затриманого політика. Зрештою Саєр був змушений два дні тому  зрезигнувати з депутатства й сам визнав, що брав участь в приватній домашній вечірці в Брюсселі, порушивши таким чином обмежувальний режим в умовах пандемії. «Я прошу вибачення за те, що порушив правила, це було безвідповідально з мого боку. Я готовий понести покарання за це», – заявив колишній євродепутат.


Саєр все ж заперечує, що вживав наркотики. Хоча поліціянти знайшли при ньому піґулку екстазі. Євродепутат стверджує, що вона не його, і він не знає, хто її приніс.

 

Поліція висловила Саєрові офіційне усне попередження, після чого доставила його додому.

 

Саєр – близький соратник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і один з прихильників прийнятої в 2010 році поправки до Конституції Угорщини, яка проголошувала шлюб – виключно союзом між чоловіком і жінкою. Тож він є противником гей-шлюбів і прихильником традиційних цінностей.

02.12.2020

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