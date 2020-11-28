Зеленський визначив три кроки для "конституційної кризи" на нараді з урядовцями.

Національна рада з питань антикорупційної політики під час наради із Президентом України Володимиром Зеленським визначила перелік пріоритерних кроків, котрі слід вжити для реставрації антикорупційного законодавства, вихолощеного рішення Конституційного Суду України.

Під час наради керівник держави зазначив, що рішення КС спричинило до конституційної кризи "та поставило під загрозу європейське майбутнє України", передає прес-служба ОП.

"Ця криза вже призвела до дуже серйозних наслідків. Нам коштувало значних зусиль, аби після цього рішення остаточно не втратити підтримку наших міжнародних партнерів, зокрема МВФ, Світового банку та інших інвесторів", – заявив Зеленський.

При тім Президент підтвердив, що порушникам минулих років вдасться оминути покарання. "Ті, хто брехав у деклараціях за 2017, 2018, 2019 роки, вже не будуть покарані. Робота із запобігання корупції на сьогодні залишається на паузі", – визнав він.

Володимир Зеленський закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроект про відновлення кримінальної відповідальності за ухилення від подання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей.

"Кримінальна відповідальність за ухилення від подання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом", – сказав керівник держави (нагадаємо, що КС визнав надмірними суворі покарання за помилки у декларуванні, наголосивши на тому, що відповідальність мусить бути співмірною важкості злочину).

Наступним кроком, на думку Президента, має стати відновлення норм закону "Про запобігання корупції". Цей акт має забезпечити повне відновлення перевірок декларацій, зокрема декларацій суддів. А повноваження мають залишитися за Національним агентством з питань запобігання корупції (нагадаємо, КС ствердив, що суддів не може перевіряти інституція, підконтрольна виконавчій владі).

Голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна повідомила, що робоча група в парламенті вже напрацювала концепцію законопроєкту про відновлення повноважень НАЗК. Учасники погоджуються, що всі декларації, зокрема й суддів Конституційного Суду, має перевіряти саме Національне агентство з питань запобігання корупції. Водночас уточнила, що для суддів діятимуть "певні особливості [...] спрямовані на мінімізацію контакту між суддею та НАЗК, а також автоматизацію певних процесів призначення перевірок".

Радіна наголосила на тому, що антикорупційне законодавство слід реставрувати до нового року. "Відновлення кримінальної відповідальності за неподання декларації та неправдиве декларування є абсолютним пріоритетом. Більше того, я хочу наголосити, що ми не можемо собі дозволити та просто не маємо права під приводом чергового раунду дискусій не ухвалити законопроект і фактично встановити амністію всіх декларацій 2020 року", – сказала депутат.

Іще один анонсований проєкт стосуватиметься врегулювання правових прогалин із Національним антикорупційним бюро України. При тім учасники наради "визначили додаткові гарантії" продовження виконання повноважень чинним директором НАБУ до моменту призначення нового директора бюро в порядку, визначеному законом – але не пізніше закінчення строку його повноважень.

"Ми очікуємо, що Верховна Рада ухвалить ці важливі законопроекти, – підсумував Володимир Зеленський. – Перше – це відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації та умисне зазначення неправдивих відомостей у деклараціях. Друге – відновлення повноважень НАЗК у частині електронного декларування. Третє – посилення гарантій діяльності директора НАБУ – тут чекаємо від Міністерства юстиції доопрацювання, і схвалення Антикорупційної стратегії. Це важливі перші швидкі кроки, які потрібно нам усім дуже швидко зробити".

У нараді взяли участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, представники уряду, парламенту, Офісу Президента, правоохоронних органів, очільники НАБУ та НАЗК, міжнародні партнери України.