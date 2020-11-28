У п'яти регіонах понад тисячу випадків ковіду за добу.

А нам – і Бога, і пана

Ірина Степаняк

Фільм «Номери» унікальний тим, що його Олег Сенцов зрежисерував дистанційно, із виправної колонії № 8 «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі. Про що промовляє він до нас та які мікросюжети режисерської антиутопії вже давно стали сьогоденням?