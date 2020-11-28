У п'яти регіонах понад тисячу випадків ковіду за добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 16 294 нових випадків коронавірусної хвороби. У п'яти регіонах зафіксували понад тисячу випадків COVID-19.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1739) та в Дніпропетровській (1599), Одеській (1350), Запорізькій (1067), Сумській (1013) і Київській (979) областях.
Упродовж минулої доби констатували смерть 184 людей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 12 093.
Загалом, за час епідемії в Україні виявили 109 701 захворювань. Офіційно в державі 362 473 активних носіїв хвороби.
28.11.2020